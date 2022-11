Lewis Hamilton kan op een onderzoek van de stewards rekenen nadat hij in de derde vrije training mogelijk te snel heeft gereden onder een rode vlag. Red Bull eindigde bovenaan de tijdenlijst in VT3, met Sergio Pérez voor Max Verstappen.

Het verschil tussen de twee was klein, met 0.152 seconde in het voordeel van de Mexicaan die dit weekend nog om de tweede plek in het WK vecht. Zijn tegenstander in dat duel, Charles Leclerc, was zevende.

Achter het Red Bull-duo sloot het Mercedes-tweetal als derde en vierde aan. Hamilton was sneller dan teamgenoot George Russell, maar er loopt dus nog een onderzoek naar de oudere van de twee Britten. Hij haalde Kevin Magnussen en Lando Norris in onder een rode vlag.

Die rode vlag was nodig nadat Pierre Gasly te hard over de kerbstones scheerde en wat onderdelen van zijn AlphaTauri in het rondstrooide. De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi is om 15:00 uur Nederlandse tijd.

