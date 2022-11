Na zijn zesde uitvalbeurt van 2022 kan voor Fernando Alonso het nieuwe avontuur bij Aston Martin niet snel genoeg beginnen. De Spanjaard noemt de betrouwbaarheid van de Alpine ‘onaanvaardbaar’ en hoopt bij Aston Martin op ‘meer geluk’.

Alonso begon dankzij een gridstraf van Daniel Ricciardo van de tiende plek aan zijn laatste race voor Alpine, achter de afzwaaiende Sebastian Vettel. De twee maakten het elkaar niet lastig, vooral omdat Alonso ‘Seb niet wilde aanvallen’. “Ik wilde gewoon wat ronden achter hem rijden en ervan genieten”, aldus de Spanjaard, die weet hoe het is om afscheid te nemen van de Formule 1.

Voor Alonso zelf was het echter geen sprookjeseinde. De Alpine-coureur reed in de punten toen hij zijn auto in de pits moest parkeren met motorproblemen. Het was de zesde uitvalbeurt van de tweevoudig wereldkampioen, de vijfde keer vanwege motorproblemen. “Dit was een samenvatting van dit seizoen. Helaas gebeurde het altijd bij mijn auto”, moppert Alonso, die na Brazilië al duidelijk maakte dat hij uitkeek naar het afscheid van Alpine.

Lees ook: Ocon heeft na sprintrace niet met Alonso gesproken: ‘Was niet aardig wat hij zei’

Dat gevoel is na deze uitvalbeurt alleen maar aangewakkerd. “Ik ben blij om dit hoofdstuk af te sluiten”, zegt Alonso. “Ik begin morgenochtend met nieuwe motivatie aan het avontuur bij Aston Martin.” Daar heeft hij hoge verwachtingen van. “Het is een geweldig project, zij nemen veel mensen aan, investeren veel en bouwen nieuwe faciliteiten. Er komen goede tijden aan en ik kan niet wachten tot volgend seizoen.”

Alonso waarschuwde Alpine eerder dit seizoen dat het zich in de winter flink moet focussen op de betrouwbaarheid van de krachtbron. Hij noemt deze namelijk ‘onaanvaardbaar’. “Het is een feit dat het altijd een beetje tegenzat bij mijn auto, met zes uitvalbeurten.”

Uiteindelijk telde Alonso zelf ‘negen of tien’ betrouwbaarheidsproblemen bij Alpine, met onder meer de problemen in Oostenrijk die niet telden als DNF. “Het is onaanvaardbaar en het gebeurde alleen bij mijn auto. Ik ben dus blij dat ik morgen het zitje bij Aston Martin pas. Hopelijk is dit een project met meer geluk”, besluit hij.

Foto: Motorsport Images