Esteban Ocon en Fernando Alonso hebben elkaar niet gesproken na de incidenten in de sprintrace in Brazilië, geeft Ocon toe. Hij benadrukt dat er nu niet meer spanning is tussen de twee coureurs, maar hij noemt de opmerkingen van Alonso ‘niet heel aardig’.

Alonso en Ocon hadden het in de sprintrace flink aan de stok met elkaar. Alonso probeerde in de openingsronde in bocht 4 buitenom te gaan, maar Ocon zat aan de binnenkant nadat hij de McLarens wilde passeren. De twee kwamen bijna met elkaar in aanraking, maar ontsnapten aan een crash.

Even later ging het opnieuw fout, dit keer bij een inhaalactie van Alonso op Ocon op het start/finishgedeelte. Alonso reed tegen de achterkant van de Alpine aan en liep voorvleugelschade op. Na de race oordeelden de stewards dat het zijn fout was en kreeg er een tijdstraf van vijf seconden voor.

Lees ook: Alonso telt dagen tot Alpine-afscheid af na contact met Ocon: ‘Nog maar één race…’

Na die sprintrace maakte Alonso op niet zo subtiele wijze duidelijk dat hij ernaar uitkijkt om Ocon niet meer als teamgenoot te hebben. “Het is nog maar één race en dan is het voorbij”, zei Alonso. “Ik kijk uit naar Abu Dhabi. Ik herinner me dat ik bijna de muur in werd geduwd in Jeddah en in Boedapest bij de start, nu weer. Er valt niets te zeggen, het is nog maar één race…”

Of Alonso en Ocon het hebben uitgepraat? “Nee, we hebben elkaar niet gesproken”, zegt Ocon. Hij benadrukt wel meteen dat er niet meer spanning is tussen de twee. “Ik bedoel, het was niet heel aardig wat hij in de media heeft gezegd. Ik heb altijd voor respect voor hem. Hij is een legende en ik zal altijd respect voor hem hebben. Het maakt niet uit wat hij tegen jullie heeft gezegd, ik heb liever dat wij er samen over praten.”

Foto: Motorsport Images