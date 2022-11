Na het contact met teamgenoot Esteban Ocon in de sprintrace in Brazilië telt Fernando Alonso de dagen naar zijn Alpine-afscheid af. “Het is nog maar één race en dan is het voorbij”, laat de Spanjaard duidelijk blijken ernaar uit te kijken om Ocon niet meer als teamgenoot te hebben.

Alonso en Ocon hadden in de openingsronde van de sprintrace in Brazilië al een spannend moment, maar na enkele ronden kwam het dan op het start/finishgedeelte tot contact tussen de twee. Alonso zat in de slipstream van zijn teamgenoot en wilde hem rechts inhalen, maar reed daarbij schade aan de voorvleugel.

“Ik ben mijn voorvleugel kwijt dankzij onze grote vriend”, doelde Alonso sarcastisch op teamgenoot Ocon. Hij meldde vervolgens aan zijn team dat hij naar binnen moest komen vanwege de schade, waardoor hij flink wat onderstuur had en positie na positie verloor.

Alonso kreeg in de pitstraat te horen dat het team de banden uit voorzorg ging wisselen. Het was vervolgens even stil, maar dan kon Alonso het toch niet laten om nog in te gaan op het incident. “Hij duwt me eerst wijd in bocht 4 en vervolgens op het rechte stuk. Goed gedaan”, aldus Alonso.

Ook na de race spreekt Alonso nog van een ‘verre van ideale situatie’, zeker nu de twee coureurs op het matje geroepen zijn door de stewards. “We verloren het momentum”, zegt Alonso tegen Viaplay. “Zonder safetycars zijn de sprintraces te kort van duur om nog terug te komen. Dat was dus jammer.”

“De snelheid van de auto was goed, we hebben ons teruggevochten naar de vijftiende plek”, vervolgt Alonso. “Als we zo door blijven gaan, kunnen we morgen alsnog goede punten scoren. Laten we daar dus op hopen.”

Alonso geeft aan de momenten met Ocon terug te zullen kijken, maar maakt ook meteen duidelijk dat hij ernaar uitkijkt om niet meer de teamgenoot van Ocon te zijn. “Het is nog maar één race en dan is het voorbij. Ik kijk uit naar Abu Dhabi. Ik herinner me dat ik bijna de muur in werd geduwd in Jeddah en in Boedapest bij de start, nu weer. Er valt niets te zeggen, het is nog maar één race…”, aldus Alonso.

Foto: Motorsport Images