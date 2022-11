Aston Martin staat momenteel zevende bij de constructeurs maar Fernando Alonso wil volgend jaar en in 2024 voor de titel gaan met zijn nieuwe werkgever. Hij heeft er ‘100 procent’ vertrouwen in dat Aston Martin het tij kan keren en in ieder geval vóór Alpine kan eindigen.

Het had voor Alonso een nieuw succesproject moeten worden, maar met Alpine is hij er niet in geslaagd om weer regelmatig om zeges te strijden en voor de titel te gaan, een van zijn voorwaarden voor een terugkeer in de Formule 1 na twee jaar afwezigheid. Hij kondigde in de zomerstop onverwachts aan dat hij naar Aston Martin zou vertrekken om daar die doelen wel na te streven.

De vraag is of dat team er wel in zal slagen om Alonso de auto te geven om voor die zeges te gaan. Aston Martin staat zevende bij de constructeurs terwijl Alpine voorlopig de vierde plek in handen heeft. Toch heeft Alonso er ‘100 procent’ vertrouwen in dat Aston Martin volgend jaar een grote stap vooruit kan zetten en het vóór Alpine kan eindigen in het constructeurskampioenschap.

“Aston Martin is hier niet om vierde, vijfde of zesde te eindigen in het kampioenschap”, zegt Alonso. “Ze zijn hier om het kampioenschap te winnen en dat is ook wat wel in 2023 en 2024 zullen proberen.” Dat de huidige resultaten van zijn nieuwe werkgever tegenvallen, daar ligt de tweevoudig wereldkampioen niet van wakker. Hij let vooral op de stappen die het team heeft gezet. “Het is goed om te zien dat er verbeteringen zijn.”