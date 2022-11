De tegenvallende betrouwbaarheid van de Alpine zit Fernando Alonso behoorlijk dwars. De tweevoudig wereldkampioen zegt ‘op een erg hoog niveau’ te presteren, maar dat dit seizoen zijn klassering ‘een van de laagste’ zal zijn.

Alonso was in Mexico op weg naar goede punten, toen zijn Renault-krachtbron in de slotfase van de race de geest gaf. Het was zijn vijfde uitvalbeurt van het seizoen door motorproblemen, tot frustratie bij de Spanjaard die zijn teleurstelling goed kenbaar maakte na het uitstappen.

“Het is gewoon verbazingwekkend dat er bij elke race maar één of twee auto’s uitvallen, en auto nummer 14 staat er dan bij”, verzucht Alonso, die de races aftelt totdat hij aan de slag kan bij Aston Martin. “Ik heb dit jaar vijf kapotte motoren gehad. In ongeveer de helft van de races dit seizoen hebben we niet de punten gescoord die we verdienden. Maar daar kunnen we nu niets aan doen.”

Alonso stelt dat pech niet de oorzaak is van de betrouwbaarheidsproblemen. “Nee, we zijn gewoon onvoorbereid”, meent de Spanjaard. “Deze motor kan de races niet afmaken. Het kan geen pech zijn als je zes of zeven motoren moet wisselen zoals wij hebben gedaan, om dan alsnog niet te finishen. Zij hebben nog wat werk te verzetten in de winter, hopelijk niet te veel.”

Alonso stelde eerder dit seizoen al dat hij op zijn ‘beste niveau sinds 2012’ zit, maar dat de resultaten dat niet representeren. Dat zat hem na zijn vijfde uitvalbeurt van het seizoen dwars. “Ik zit op dit moment op een erg hoog niveau, maar de klassering aan het eind van het seizoen zal een van de laagste zijn”, baalt Alonso. “Het is een beetje frustrerend, maar ik kan er niets aan doen.”

Foto: Motorsport Images