Een kapotte cilinder heeft Fernando Alonso de kans op een goed eindresultaat in Mexico gekost. De Spanjaard rekent er weer zes punten bij, al is dat voor het aantal punten dat hij dit seizoen naar eigen zeggen door pech is misgelopen.

“Wat een seizoen, wat een seizoen”, verzuchtte Alonso al op de boordradio toen hij in de slotfase behoorlijk terugviel. De Spanjaard leek op weg naar een prima zevende plek, maar zag die uiteindelijk in rook opgaan nadat hij de Alpine langs de baan moest parkeren vanwege motorproblemen. Hij zwaaide wel nog naar het publiek, maar baalde duidelijk stevig van zijn vijfde uitvalbeurt van het seizoen.

“Twintig ronden voor het einde verloor ik een cilinder, dus ik had er nog maar vijf over”, legt Alonso uit bij Viaplay. “Uiteindelijk vielen we in de slotfase uit. We stonden al op zestig punten,” doelt de Spanjaard op het puntenverlies dat hij dit jaar naar eigen zeggen heeft geleden door pech, “en daar kunnen we nu nog eens zes aan toevoegen. Maar dat is een beetje nutteloos, het gaat om een nadeel.”

Lees ook: Alpine blij met terugdraaien straf Alonso, veroordeelt intimidatie steward

Alonso heeft nu twee sterke raceweekeinden op rij gekend, met de zevende plaats in Austin en wat in Mexico de zevende of achtste plek had kunnen worden. Hij blikt dan ook tevreden terug op deze races. “Austin en Mexico zijn voor wat betreft de snelheid mijn beste races geweest”, stelt Alonso. “Ik reed twintig seconden voor de McLarens en twintig seconden voor mijn teamgenoot. Ik voelde me snel vandaag, dat was gisteren niet het geval. Helaas moesten we de auto stilzetten.”

“Het is een tricky seizoen geweest. We hebben er nog twee te gaan”, lijkt Alonso al vooruit te kijken naar het seizoen 2023, waarin hij voor Aston Martin zal rijden.