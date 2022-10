Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is blij met de ‘juiste beslissing’ van de FIA om de tijdstraf van Fernando Alonso in Austin terug te draaien. Tegelijkertijd veroordeelt het Franse team de intimidatie aan het adres van een van de FIA-stewards naar aanleiding van deze zaak.

Alonso reed zich na de crash met Lance Stroll op het Circuit of the Americas knap terug naar de zevende plaats, maar moest deze na de race inleveren. Haas had een protest ingediend omdat de Spanjaard rondreed met een loshangende spiegel, die er uiteindelijk ook vanaf viel. Dat protest was echter te laat ingediend, waardoor de stewards de straf hebben teruggedraaid en Alonso zijn zevende plek heeft teruggekregen.

“Wij hebben het resultaat gekregen dat de Formule 1 verdiende”, zegt Szafnauer tegen Motorsport.com. “Het recht heeft gezegevierd, ook al ben ik natuurlijk bevooroordeeld omdat ik voor dit team werk en ik hem op die zevende plek wilde zien.”

“Maar het protest werd te laat ingediend en had nooit ontvankelijk verklaard moeten worden”, vervolgt Szafnauer. “Dat is ook wat wij beargumenteerd hebben. De FIA heeft dat erkend en heeft de juiste beslissing genomen.”

Szafnauer is van mening dat er wat grijze gebieden waren in het reglement en bevestigt dat FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem samen met zijn team zal kijken naar het gebruik van de zwart-oranje vlag in de toekomst.

Het gedoe rondom deze straf en de protesten is echter verder gegaan dan dit. FIA-racesteward Silvia Bellot kreeg de afgelopen dagen te maken met intimidatie naar aanleiding van deze zaak. Alpine veroordeelt die intimidatie. “We zijn teleurgesteld om te vernemen van de intimidatie aan het adres van FIA-racesteward Silvia Bellot”, laat Alpine in een verklaring weten. “Er is geen ruimte voor enige vorm van intimidatie of misbruik in onze sport en wij veroordelen dit gedrag.”

Foto: Motorsport Images