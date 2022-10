De stewards hebben het protest van Alpine tegen het protest van Haas ontvankelijk verklaard. Zij hebben bovendien direct de tijdstraf die Fernando Alonso in Austin kreeg teruggedraaid. De Spanjaard krijgt daardoor zijn zevende plek in de Grand Prix van de Verenigde Staten weer terug.

Donderdagavond moesten teamvertegenwoordigers van Alpine en Haas zich via een videoverbinding bij de stewards melden. Alpine had protest ingediend tegen het protest van Haas in Austin. Haas diende het protest in omdat Alonso na de crash met Lance Stroll met een loshangende spiegel rondreed en kreeg na het protest gelijk, maar Alpine was het daar niet mee eens.

Zij stelden namelijk dat het protest van Haas te laat was ingediend. Die zaak is vannacht behandeld en nadat de stewards het protest van Alpine ontvankelijk hadden verklaard hebben ze al snel besloten de straf van Alonso terug te draaien. De straf is ongeldig verklaard, waardoor hij de zevende plek in het resultaat terugkrijgt.

De stewards leggen uit dat zij in Austin het ‘unanieme besluit’ namen om het protest van Haas ontvankelijk te verklaren, ‘ondanks het feit dat deze 24 minuten na het verstrijken van de deadline van 30 minuten’ was ingediend. Zij hielden toen rekening met omstandigheden, waardoor zij het protest dus gerechtvaardigd vonden.

Lees ook: Alonso verwacht P7 in Austin terug te krijgen: ‘Anders grote problemen voor toekomst’

Zij oordeelden na het gesprek tussen beide teams dat Alpine gelijk had dat het protest van Haas te laat was ingediend en dat het ‘niet onmogelijk’ was voor dat team om het protest binnen dertig minuten in te dienen. Haas legde uit dat zij wel binnen een halfuur het protest hadden kunnen indienen, maar omdat zij van de FIA te horen kregen dat zij daar een uur de tijd voor hadden besloten ze dat uit te stellen.

De stewards stelden vast dat het oorspronkelijke protest van Haas hierdoor ‘niet ontvankelijk’ was en is ook direct nietig verklaard. Hierdoor wordt de straf van Alonso teruggedraaid en wordt het resultaat van de Grand Prix van de Verenigde Staten ook weer aangepast. Alonso krijgt zijn zevende plek terug waardoor Sebastian Vettel, Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda weer naar P8, P9 en P10 schuiven.

Alonso was donderdag al ‘zeer optimistisch’ dat hij de zevende plek zou terugkrijgen. De Spanjaard zei dat er ‘geen twijfel’ over bestond dat de FIA in de Verenigde Staten ‘niet de juiste beslissing had genomen’. Bovendien waarschuwde Alonso voor ‘grote problemen’ als de straf niet teruggedraaid zou worden. Dat zou namelijk de vraag doen rijzen wanneer een auto onveilig is om mee rond te rijden terwijl het dan ook de vraag zou zijn wanneer een protest ’te laat’ is ingediend.

Foto: Motorsport Images