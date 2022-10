Fernando Alonso twijfelt er niet aan dat hij de zevende plek in de Grand Prix van de Verenigde Staten zal terugkrijgen. De Spanjaard verloor die positie door een tijdstraf na de race, maar stelt dat het protest van Haas nietig verklaard moet worden. Het besluit van de FIA kan bovendien ‘grote problemen voor de toekomst’ opleveren, meent de Alpine-coureur.

Alonso viel na zijn crash met Lance Stroll op het Circuit of the Americas terug, maar kon zijn weg vervolgen. De Alpine was licht gehavend, maar Alonso wist alsnog een inhaalslag te slaan en kwam als zevende over de streep.

Na de race kwam er een protest van Haas, aangezien Alonso met een losse spiegel rondreed na het incident met Stroll. Het leverde Alonso een stop/go-penalty van tien seconden op, maar omdat het na de race was kwam dat neer op een tijdstraf van dertig seconden. Daardoor viel Alonso buiten de punten.

Alpine maakte vervolgens bekend protest in te dienen tegen het protest van Haas, dat 24 minuten na de deadline zou zijn ingediend. Die zaak wordt vandaag om 18:00 uur in Mexico (01:00 uur Nederlandse tijd) besproken. Het gaat dan enkel nog om de vraag of het protest van Alpine ontvankelijk is. Mocht dat het geval zijn, zal er pas gekeken worden naar het eventueel terugdraaien van het besluit.

Alonso vertrouwt op FIA

Alonso is ervan overtuigd dat hij die zevende plaats weer terug zal krijgen. Hij blikt in Mexico terug op die dag van hoogte- en dieptepunten in Austin. “We verloren posities na het incident, maar kwamen als zevende over de streep”, zegt Alonso. “Maar in de avond zaten we weer buiten de punten.”

“Ik ben zeer optimistisch dat we de zevende plek zullen behouden”, vervolgt Alonso. Hij benadrukt dat hij erop vertrouwt dat de FIA het juiste besluit zal nemen. “De FIA is dit jaar heel transparant geweest. Ze doen dingen nu anders dan in het verleden, ik heb het volle vertrouwen in hun besluit. Er zijn een paar zaken die duidelijk fout zijn gegaan van hun kant. Ik heb er vertrouwen in dat ik die zevende plek zal terugkrijgen. Als dat niet zo is, dan ben ik er zeker van dat ze het me zullen uitleggen.”

Grote gevolgen

Voor Alonso staat vast dat het besluit van de FIA tegelijkertijd ook grote gevolgen kan hebben, als het niet zijn kant op valt. “We hebben protest aangetekend omdat het protest na de deadline was ingediend”, legt Alonso uit. “Er waren een paar dingen… De FIA toonde mij niet de zwart-oranje vlag. Zij vonden dus dat de auto veilig genoeg was om door te rijden.”

“In het parc-fermé,” voegt Alonso toe, “werd de auto ook goedgekeurd. En het protest werd dus te laat ingediend.” Er bestaat volgens Alonso dan ook ‘geen twijfel over’ dat dit ‘niet de juiste beslissing was’. Als de FIA oordeelt dat het wel de juiste beslissing was, dan ‘levert dat grote problemen op voor de toekomst’.

“Anders moet 50 tot 70 procent van de auto’s uitvallen als er een aerodynamisch onderdeel niet meer goed vastzit”, stelt Alonso. “Dan is de auto onveilig.” Het zou ook qua regelgeving gevolgen kunnen hebben, meent de Alpine-coureur. “Als je twintig minuten te laat nog een protest mag indienen, mag dat dan ook nog na een uur? Na een maand? Tien jaar? Wanneer is het dan te laat? Dat kunnen we ons niet veroorloven.”

Dit is dan ook een ‘belangrijke dag voor de Formule 1’, benadrukt Alonso. “Die zevende plek maakt mij niets uit, ik vecht hier niet om de titel. Maar als dit doorgaat, dan open je een beerput.” Wanneer deze zaak volgens Alonso juist afgehandeld wordt? “Als het protest, dat te laat is ingediend, nietig verklaard wordt. Dat is gewoonweg illegaal.”

Foto: Motorsport Images