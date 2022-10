Donderdag wordt volgens Fernando Alonso een ‘belangrijke dag voor de Formule 1’. Op donderdag wordt er namelijk opnieuw gekeken naar de tijdstraf die hij na de Verenigde Staten kreeg omdat, na een protest van Haas, geoordeeld werd dat hij met een onveilige auto rondreed.

Het kostte Alonso, die na de korte vliegles na het contact met Lance Stroll door kon rijden, de zevende plek en een kans op punten. Hij kreeg namelijk een stop/go-penalty van tien seconden, maar omdat het na de race was kreeg hij een tijdstraf van dertig seconden.

Alpine heeft bekendgemaakt dat het in beroep gaat tegen het protest van Haas, dat volgens het team 24 minuten na de deadline was ingediend. Op donderdag 18:00 uur in Mexico (01:00 uur Nederlandse tijd) zullen teamvertegenwoordigers van Alpine en Haas via een videoverbinding hun kant van dit verhaal moeten vertellen.

Donderdag wordt daarom volgens Alonso een belangrijke dag. Hij bedankt op Instagram stories voor de steun die hij na de tijdstraf kreeg. “Het is een van die zeldzame momenten dat ik het gevoel hebben dat we allemaal op één lijn zitten en dezelfde mening delen over de regels”, schrijft Alonso.

“Daarom wordt donderdag een belangrijke dag voor de sport waar wij zo van houden”, vervolgt Alonso. “Dit besluit zal bepalen of we als sport in de juiste richting gaan voor de toekomst. Nogmaals dank voor alle steun”, sluit de tweevoudig wereldkampioen zijn bericht af.

Niet alleen Alpine kreeg een protest van Haas aan de broek. Ook Red Bull kreeg voor Sergio Pérez, die met een beschadigde voorvleugel reed, een protest tegen zich. Dat protest is door de stewards niet ontvankelijk verklaard waardoor er geen straf kwam, maar het protest tegen Alpine was wel ontvankelijk.

Haas F1-teambaas Günther Steiner legde uit dat het niet tegen de teams zelf bedoeld was, maar meer tegen de FIA. Het team is namelijk ontevreden over de inconsistentie in de besluitvorming, aangezien Kevin Magnussen dit jaar wel al drie keer de zwart-oranje vlag kreeg. Dan is de coureur verplicht een pitstop te maken om de schade te laten repareren.