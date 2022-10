Haas F1-teambaas Günther Steiner benadrukt dat de twee protesten die het team had ingediend tegen Alpine en Red Bull niet tegen hen bedoeld was, maar tegen de FIA. Het team wilde de inconsistentie van de besluiten dit seizoen aankaarten.

Na de Grand Prix van de Verenigde Staten diende Haas twee protesten in; één tegen Fernando Alonso en één tegen Sergio Pérez. Beide coureurs reden in de race namelijk met losse onderdelen aan de auto rond, wat gevaarlijke situaties kan opleveren.

Geen van deze teams kreeg echter van de wedstrijdleiding de zwart-oranje vlag, die het verplicht stelt om de schade in de pitstraat te repareren. Tot onvrede bij Haas, dat dit jaar drie keer toezag hoe Kevin Magnussen wél die vlag kreeg terwijl zij dat onnodig achtten.

Lees ook: Alpine ’teleurgesteld’ door tijdstraf Alonso, dient protest in tegen protest Haas

De stewards verklaarden het protest tegen Alonso ontvankelijk; het protest tegen Pérez kwam er niet door. Alonso kreeg vervolgens een 10 seconden stop/go-penalty, wat werd omgezet in een tijdstraf van dertig seconden omdat de race al voorbij was. Hij viel daardoor van de zevende plaats terug tot de vijftiende. Alpine heeft inmiddels een protest ingediend tegen het protest van Haas, omdat deze na de deadline zou zijn ingediend.

Haas F1-teambaas Günther Steiner benadrukt dat zij er niet op uit waren om extra punten te scoren door deze protesten. Hij wilde hiermee vooral een punt maken richting de FIA. “Het was niet op hen specifiek gericht”, doelt hij op de teams. “Voor mij gaat het om de consistentie. De FIA is de regelgever en moet consistent zijn.”

Lees ook: Alonso na ‘vliegles’: ‘Geluk dat ik niet in medisch centrum belandde’

“Als er een spiegel mist en de regels stellen dat je twee spiegels moet hebben, waarom zou je dan kunnen zeggen dat je er maar één hebt vanwege een crash?”, vraagt Steiner zich af, doelend op de spiegel van Alonso. “Je moet er nog steeds twee hebben.”

Haas wilde met deze protesten ‘zien of er consistentie is of niet’. “Het is behoorlijk simpel: de regels zeggen dat je twee spiegels moet hebben”, herhaalt Steiner. “Er was er maar één, het maakt me niet echt uit hoe hij die ene verloren is. We zagen het wapperen en ze hadden een zwart-oranje vlag moeten krijgen, maar toen vloog de spiegel eraf. Hij had gediskwalificeerd moeten worden omdat hij een veiligheidselement miste. Datzelfde geldt ook voor de hoofdsteun. Als die loskomt, moet je uitstappen.”