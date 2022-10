Fernando Alonso prijst zich gelukkig dat hij na zijn harde crash met Lance Stroll niet in het medisch centrum belandde. In plaats daarvan reed de Spanjaard gewoon door met zijn gehavende Alpine, en hoe: hij kwam uiteindelijk als zevende over de streep: “Het voelt als een cadeau.”

Alonso moest van de veertiende plaats komen vanwege een gridstraf, maar het tempo zat er goed in bij de Alpine-coureur. Dat hij vervolgens optimaal kon profiteren van de safetycar-fase was voor hem een mooie meevaller, al was die slechts van korte duur.

Bij die herstart wilde Alonso namelijk Stroll inhalen op het rechte stuk, maar de Aston Martin-coureur verdedigde door naar links te gaan. Daar zat de Alpine van Alonso inmiddels, waardoor de Spanjaard met beide voorwielen van de grond kwam en tegen de vangrail stuiterde. Wonder boven wonder kon hij zijn weg vervolgen.

Dat de Alpine tegen een stootje kan, was hiermee bewezen. Bovendien bewees Alonso dat de snelheid er, ondanks de flinke klappen die de A522 te verduren kreeg, nog goed in zat door de zevende plek op te eisen na een enerverende dag.

“Het was een geweldige race”, blikt Alonso terug bij Viaplay. “We hadden geluk met de timing van de eerste safetycar. We zetten er de mediumbanden op, we waren toen erg snel.”

Na die safetycar kwam dat incident met zijn toekomstige teamgenoot Stroll. “We bewogen volgens mij allebei op hetzelfde moment. Ik moet er nog naar kijken, maar het zat dicht bij elkaar.”

“Ik heb geluk en ben dankbaar dat ik hier nu sta, en niet naar het medisch centrum moest”, voegt Alonso toe. “Na dat incident was de auto goed en konden we de race uitrijden op die ene set banden. De zevende plek voelt als een cadeau.”

Op de boordradio was duidelijk te horen dat Alonso even op adem moest komen na die crash met Stroll. “Toen ik in de lucht vloog, dacht ik nog dat ik niet naar links moest gaan”, doelt hij op het feit dat daar de vangrail en het hekwerk op hem wachtten. “Dat kan best naar zijn”, weet Alonso. “Dat hebben we wel eens gezien in de IndyCar, dat de auto na contact met het hek door de lucht vliegt. Ik maakte me zorgen, maar de auto was erg sterk”, lacht de Spanjaard. “Ik heb geluk dat ik op de baan landde.”