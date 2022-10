Terwijl Red Bull en Max Verstappen er in Texas op gebrand zijn de overleden Red Bull-topman Dietrich Mateschitz een passend afscheid te geven, mikt Ferrari’s Carlos Sainz vanaf pole op zijn tweede seizoenszege en aast Mercedes vanaf de tweede rij op méér. Wordt de Grand Prix in Austin weer een Texaanse thriller? Volg alle actie via ons liveblog!

