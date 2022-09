Aston Martin-teambaas verwacht dat het een ‘uitdaging’ wordt voor zijn team om met Fernando Alonso te werken, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij geen problemen verwacht en dat de tweevoudig wereldkampioen belangrijk is voor ‘de volgende stap’ voor het team.

Volgend jaar rijdt Alonso niet in het blauw van Alpine, maar in het groen van Aston Martin. De Spanjaard neemt na twee seizoenen bij Alpine afscheid en hoopt bij Aston Martin op meer succes. Het team is blij met de komst van de tweevoudig wereldkampioen, maar weet ook dat het lastig wordt om hem tevreden te houden als de auto niet beter presteert.

Teambaas Mike Krack zag Alonso als de beste coureur om Sebastian Vettel te vervangen vanwege zijn snelheid, waardoor het team ‘weet waar de auto staat’. Tegelijkertijd weet de Luxemburger ook dat het een ‘uitdaging’ wordt. “Normaal gesproken hebben coureurs met deze ervaring niet het verlangen om te winnen”, zegt Krack in gesprek met de BBC. “Normaal gesproken daalt dit verlangen, vooral als ze al gewonnen hebben.”

“Fernando heeft deze unieke combinatie van snelheid, honger, motivatie en ervaring”, vervolgt Krack. “Voor ons is hij de perfecte kandidaat.” Aan dat voordeel kleeft wel een nadeel, denkt Krack. “Het nadeel zou kunnen zijn dat als de auto die we afleveren net niet goed genoeg is, dan weten we dat het moeilijk wordt. Maar het wordt moeilijk met elke coureur als de auto niet snel genoeg is. We denken dat iemand als Fernando heel erg belangrijk is om als team de volgende stap te maken.”

Krack verwacht geen problemen

Aston Martin heeft met Vettel al ervaring in het managen van een wereldkampioen, maar die uitdaging blijft met de komst van Alonso. “Omdat deze coureurs zeer veeleisend zijn, zijn ze vrij moeilijk te managen. Ik zou niet eens zeggen dat Sebastian zo moeilijk te managen is, als je transparant en eerlijk bent. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Fernando”, gelooft Krack.

Krack verwacht dat er geen problemen zullen zijn, zolang Aston Martin een snelle auto levert en de communicatie tussen het team en de coureur open blijft. “Moeilijkheden ontstaan als de verwachtingen niet overeenkomen met de resultaten. Hij weet heel goed als hij hier komt dat we waarschijnlijk niet de eerste race zullen winnen.”

“Maar hij kan er zeker van zijn dat we alles geven en dat we zullen luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En als we iets niet kunnen waarmaken, moeten we hem open en transparant vertellen: ‘Kijk, dit kunnen we niet doen’. Met alle mogelijkheden, dit is wat we hierna kunnen doen. Ik denk dat als we dit soort dialoog hebben, het niet problematisch zal zijn”, besluit Krack.