Fernando Alonso begint dit weekend aan zijn 349ste Formule 1-Grand Prix, waarmee hij het recordaantal van Kimi Räikkönen zal evenaren. Dat is voor de Spanjaard een mooi gegeven, wetende dat hij door zijn contract bij Aston Martin nog over de vierhonderd zal gaan: “Zonder passie en toewijding kom je er niet.”

Alonso is bezig aan een indrukwekkende run van puntenfinishes. Hij heeft de Alpine al tien races op rij in de punten gereden, nadat het seizoen nog stroef begon door betrouwbaarheidsproblemen. “We zijn bezig aan een goede run, we zijn constanter geworden ook al zijn de afgelopen tien races niet probleemloos geweest”, stelt Alonso. “In Barcelona startten we achteraan, in Oostenrijk startte de motor niet en moesten we achteraan starten.”

Alpine presteert goed, maar het podium is op eigen kracht nog wel een stapje te ver denkt Alonso. “We bevinden ons in dezelfde positie als het hele jaar. We zitten achter de top drie, dus dan staan we zevende en achtste. We hebben dus hulp nodig van de auto’s voor ons, bijvoorbeeld gridstraffen. We kunnen een betere startpositie hebben, maar we eindigen in de race dan wel op onze natuurlijke positie.”

Lees ook: Alonso hoopt tijd bij Alpine af te sluiten met podium: ‘Dat is de droom’

De Apline A522 heeft dit seizoen al bewezen dat het een raket is op de rechte stukken. Dat biedt het team een goed voordeel op Monza, al is het niet zo dat het team een andere aanpak heeft voor de race op het low-downforce circuit. “We hebben geen specifieke Monza-achtervleugel”, legt hij uit. “De auto was erg goed in Bakoe en Spa dus ik zie niet in waarom we niet competitief zullen zijn. Ik denk dat we ook op Suzuka en in Austin snel kunnen zijn, daar kijk ik ook naar uit.”

Alonso geniet van comeback

De 41-jarige Alonso evenaart ondertussen het recordaantal Grands Prix van Kimi Räikkönen. De Spanjaard begint in Italië aan zijn 349ste race, waar Räikkönen er in zijn 349ste raceweekend mee stopte. “Ik ken het getal omdat we dat elk weekend blijven herhalen”, zegt Alonso. “Daar sta ik niet echt bij stil. Ik ben blij dat ik hier zo lang in de Formule 1 zit. Ik zal sowieso de vierhonderd halen, dat toont mijn passie en toewijding. Als je dat niet toont, dan kom je niet aan die vierhonderd.”

Lees ook: Szafnauer vreest niet voor imagoschade Alpine na vertrek Alonso en Piastri

Alonso heeft voorlopig geen spijt van zijn comeback en gaat er bij Aston Martin nog minstens twee seizoenen aan vastplakken. Daar kijkt hij naar uit, nu hij dit seizoen vergelijkt met 2012. “Ik geniet ervan. We zouden graag voor titels en podiums en zeges strijden. Die kans hebben we nog niet gehad, maar ik ben blij met de performance. We verloren begin dit seizoen zo’n veertig punten door betrouwbaarheidsproblemen, dan had het er anders uitgezien. Samen met 2012 is dit mijn beste seizoen. De volgende wordt dan 2032″, grapt de Spanjaard, die dan de 51 zou aantikken.