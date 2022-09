Voordat Fernando Alonso afscheid neemt van Alpine, hoopt de tweevoudig wereldkampioen in de komende acht races nog eenmaal op het podium te staan.

Alonso keerde vorig jaar weer terug in de Formule 1 na twee jaar afwezigheid en hoopte bij Alpine weer regelmatig om podiumplaatsen en zeges te strijden. Dat lukte – op het podium in Qatar vorig jaar – niet en na twee seizoenen zoekt Alonso zijn heil bij Aston Martin.

Na een tegenvallende seizoenstart is Alonso wel blij met de prestaties van Alpine in de afgelopen races. “Ik hoop zo constant te blijven”, zegt Alonso, die negen races op rij in de punten is geëindigd nadat hij juist zoveel pech kende aan het begin van het seizoen. “Sommige races hadden beter gekund. Bijvoorbeeld de sprintrace Oostenrijk. De auto startte toen niet waardoor ik achteraan moest starten”, herinnert de Spanjaard, die vervolgens niet meedeed aan die race door problemen met de auto.

“In Barcelona,” somt Alonso op, “verwisselden we de motor en begonnen we achteraan. Zelfs met dat soort tegenslagen bleven we punten scoren.”

Alonso is tevreden over de vooruitgang bij Alpine, maar weet dat hij na dit seizoen de overstap naar Aston Martin maakt. De tweevoudig wereldkampioen hoopt zijn periode bij Alpine af te sluiten met een hoogtepunt. “De auto is sterk. We hebben de afgelopen tijd verbeteringen doorgevoerd. Ik heb ook met de engineers en monteurs gesproken over de resterende races. We willen op een hoogtepunt eindigen en we dromen van het podium, dus wie weet wanneer die mogelijkheid zich voordoet”, aldus Alonso.