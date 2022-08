Grote drommen journalisten verzamelden zich in de paddock van Spa rondom Fernando Alonso om zijn versie van zijn overstap naar Aston Martin te vertellen. Op de baan is de tweevoudig kampioen één van de beste maar in dit soort situaties naast de baan is Alonso ook een meester.

De Spanjaard zegt dat hij bij Alpine te weinig vertrouwen voelde, ook mede vanwege zijn leeftijd. “Ik was gelukkig bij Alpine, maar dat sloeg een paar maanden geleden om toen we er niet uit kwamen met de onderhandelingen. Ik had daar geen goed gevoel bij. Toen werd besloten dat we niet meer verder gingen. Voor mij was het een logische stap om naar Aston Martin te gaan, ze wilden me graag hebben en hebben vertrouwen in mijn kunde.”

De overstap was snel geregeld. Nadat Sebastian Vettel in Hongarije voor de zomerstap aankondigde te zullen stoppen, werd er snel geschakeld, vertelt Mike Krack van Aston Martin. “Fernando zegt altijd dat als twee partijen met elkaar verder willen, er niet meer dan 10 minuten nodig zijn om het uit te praten. Het duurde iets langer, maar hij was snel overtuigd nadat we onze plannen toelichtten met de nieuwe fabriek. Hij is een slimme gast, hij wist al precies wat we aan het doen waren.”

De uiteindelijke aankondiging kwam de maandag na Hongarije, voor iedereen was het een verrassing. Pikant is dat Alpine-teambaas Otmar Szafnauer het via het persbericht vernam dat Alonso vertrok. “Ik heb het Otmar niet verteld”, aldus Alonso.

“Ik heb het de mensen verteld die bij de onderhandelingen waren: Laurent Rossie, Alpine-directeur Luca de Meo en ook mijn monteurs en ingenieurs. Otmar wist van niets.” Alonso voegde daar nog grappend aan toe: “Ik dacht plaats te maken voor een jonge coureur zoals Oscar.”

