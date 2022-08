Fernando Alonso denkt nog niet aan stoppen met de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen heeft wel een bepaalde voorwaarde gesteld voor zijn verblijf in de Formule 1: wanneer de sport hem ‘niet meer gelukkig’ maakt, kijkt de Spanjaard liever naar een andere vorm van autosport.

Alonso nam na enkele tegenvallende seizoenen in 2018 afscheid van de Formule 1. Vorig jaar keerde hij weer terug na een sabbatical van twee jaar en hij voelt zich weer helemaal thuis in de koningsklasse van de autosport.

Bij Alpine is ‘El Plan’ echter niet geslaagd. Alonso heeft er geen geheim van gemaakt dat hij weer om podiumplaatsen en zeges wil strijden, maar daar is nog geen sprake van bij de Franse renstal. Hij neemt daarom de gok door volgend jaar naar Aston Martin, de nummer negen bij de constructeurs, te verkassen.

In een livevideo op Instagram legt Alonso uit dat het mythische ‘El Plan’ zijn pad terug naar de Formule 1 inhield. “Die uitdagingen waren zeer verrijkend, zowel persoonlijk als voor mij”, wordt Alonso geciteerd door AS. “De uitdaging was om terug naar de top te gaan, en ik voel me goed.” Hij verklapt bovendien de duur van zijn contract bij Aston Martin: “Nu heb ik getekend voor nog twee jaar bij een ander team.”

Voorlopig lijkt Alonso dus niet te stoppen en hij kan er zelf ook nog geen datum op plakken. “Ik heb het niet berekend. De sport is mijn leven en ik weet dat ik een houdbaarheidsdatum heb, maar ik probeer ervan te genieten. Toen ik de Formule 1 in 2018 verliet, was ik mentaal en fysiek uitgeput. Sinds ik terug ben, voel ik me niet meer zo, ik ben frisser.”

“Ik weet niet hoe lang ik nog zal doorgaan”, vervolgt Alonso. “Ik zal nooit stoppen met autosport, maar ik zal met de Formule 1 stoppen wanneer het me niet meer gelukkig maakt. Op dit moment is het het tegenovergestelde”, maakt de Spanjaard duidelijk dat hij nog wel even in de Formule 1-paddock blijft.