Bij Alpine maken ze zich geen zorgen dat Fernando Alonso zich minder zal inzetten voor het team, nu bekend is dat hij volgend jaar naar Aston Martin verkast.

Alonso kondigde na de Grand Prix van Hongarije aan dat hij na dit seizoen naar Aston Martin vertrekt. De timing daarvan was opmerkelijk, aangezien Alpine er een paar dagen eerder nog van overtuigd was dat de tweevoudig wereldkampioen zou verlengen. Het Franse team moest het nieuws dan ook vernemen via het persbericht dat Aston Martin de wereld in stuurde.

De manier waarop het verliep lijkt de zaken op scherp te stellen binnen Alpine, maar teambaas Otmar Szafnauer vreest niet dat Alonso er nu de kantjes vanaf gaat lopen. “Ik maak me absoluut geen zorgen om de rest van het seizoen”, zegt teambaas Szafnauer over de situatie. “Onze doelen zijn behoorlijk duidelijk. We willen op zijn minst vierde eindigen bij de constructeurs. De derde plek is een stap te ver”, geeft de Amerikaan toe.

Volgens Szafnauer weet Alonso net zo goed dat die derde plek onbereikbaar is. “Fernando beseft dat ook. Hij is een professional, hij is een strijder. Zodra hij zijn helm opzet, weet jij net zo goed als ik, dat hij zijn best wil doen, al dan niet winnen.”

“Er gaat ook verder niets door hem heen wanneer hij racet, behalve dan zo hoog mogelijk eindigen in die race en het kampioenschap”, vervolgt Szafnauer. “En hij is nog steeds zo gedreven. Daar is hij hier voor. En ik ben hetzelfde wat dat betreft”, besluit de Alpine-teambaas.