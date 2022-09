Alpine-teambaas Otmar Szafnauer vreest niet dat het vertrek binnen korte tijd van zowel Fernando Alonso als reservecoureur Oscar Piastri leidt tot imagoschade voor zijn team. Hij benadrukt dat Alpine loyaal is gebleven aan Piastri, maar over zijn rol als reservecoureur voor de rest van het seizoen wordt maandag beslist.

In een interview met F1.com spreekt Piastri van een ‘bizarre en ronduit verontrustende’ situatie die ontstond nadat Szafnauer hem had gefeliciteerd met zijn zitje bij Alpine voor 2023. Dat was een bizarre situatie, omdat Piastri daarvoor al meermaals had aangegeven wat zijn plannen waren. Hij had het gevoel dat hij daardoor niet op een normale manier afscheid kon nemen van het team, aangezien een deel van het team nog niet op de hoogte was van de situatie met McLaren.

“Op dat moment hadden we gesprekken met Oscar”, legt Szafnauer het van zijn kant uit. “Wij waren in de veronderstelling dat alle contractuele regelingen met Oscar geldig waren en de CRB werd toen nog niet genoemd.”

Of er inderdaad zoveel mensen bij aanwezig waren op dat moment, zoals Piastri stelde? “Nee, kan ik je zeggen. Ik was er samen met de simulatortechnicus die er toevallig bij was. Maar als je ooit een simulator hebt gezien, het is een behoorlijk grote kamer. Wij waren daar met zijn drieën, dus niet met een grote groep. Het was niet bizar en hij lachte en zei dankjewel.”

Wederzijdse loyaliteit

Szafnauer benadrukt dat Alpine altijd loyaal is geweest aan Piastri, ook al voelde dat voor de coureur zelf misschien niet zo. “Wij hadden een heads of terms afgesproken”, doelt hij op meerdere niet-bindende overeenkomsten met de Australiër. “Wij hebben ons aan alle afspraken gehouden, waaronder de 3500 kilometers in de auto van vorig jaar. We benoemden hem bovendien tot reservecoureur en lieten hem ook de reservecoureur van McLaren en Mercedes zijn, voor het geval zij er geen tot hun beschikking zouden hebben. En we hebben hem betaald. Dat was onze loyaliteit aan Oscar”, aldus de Amerikaan.

Het is voor Alpine een hectisch seizoen geweest, waarin het binnen korte tijd niet alleen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zag vertrekken, maar ook haar golden boy de overstap zag maken naar een directe concurrent. Hoe dat heeft kunnen gebeuren? “Fernando was vrij om te gaan, hij kon dus onderhandelen met wie dan ook”, legt Szafnauer uit.

“Dat is ook wat gebeurde. Wij hadden Fernando een contract voorgelegd waar we lang over onderhandeld hebben. Een deal moet voor beide partijen goed zijn. Wij vonden het prima om door te onderhandelen, Fernando koos voor wat anders, dat is begrijpelijk. Met Oscar weet je dat de CRB gisteren besloot dat het contract met McLaren geldig was. Daar kwamen we gisteren pas achter.”

Imagoschade Alpine

Twee grote verliezen binnen zo’n korte tijd en een flinke chaos, het leidt tot imagoschade maar volgens Szafnauer is dat niet het geval. “Het imago van Alpine is gebaseerd op wat we op de baan presteren, we doen ons best”, stelt de Alpine-teambaas. “Niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren. Wij weten wat ervoor nodig is om met de top-drie te vechten. We willen binnen vijf jaar strijden om de titels. Het beste voor ons imago is om op de baan te presteren.”

Voorlopig hebben de twee teams nog een overeenkomst over de diensten van Piastri als reservecoureur, maar maandag zal Alpine een besluit nemen over de toekomst van Piastri bij het team. “Hij zit bij ons dit weekend, hij doet simulatorwerk voor de rest van het weekend. We hebben nog enkele dagen te gaan. Op maandag zullen we samenkomen om te beslissen hoe we nu verdergaan. We nemen op maandag een besluit”, aldus Szafnauer.