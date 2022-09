Een gebrek aan duidelijkheid over zijn toekomst en een vertrouwensbreuk: het waren de voornaamste redenen voor Oscar Piastri om afscheid te nemen van Alpine en naar McLaren over te stappen. Het leidde allemaal tot een ‘bizarre en verontrustende’ situatie bij Alpine, legt Piastri uit.

“Ik ben blij dat ik eindelijk aangekondigd ben als McLaren-coureur voor volgend jaar en nu kijken we vooruit naar de toekomst die voor ons ligt”, zegt Piastri in gesprek met F1.com. Nadat de FIA weer eens haar Contract Recognition Board aan de slag moest laten gaan kwam naar buiten dat enkel het contract tussen McLaren en Piastri geldig is, waardoor hij Alpine mocht verlaten.

Wel blijft hij de rest van dit seizoen de reservecoureur bij Alpine, al is het nog maar de vraag of het team daar op zit te wachten nu de Australiër naar een directe concurrent verkast. “Ik wil die dienst graag uitzitten, maar dat is een discussie die ik nog met het team moet voeren. We zullen wel zien hoe dat eruit gaat zien en ik ben natuurlijk superblij om volgend seizoen met McLaren op de grid te staan.

In het interview maakt Piastri duidelijk dat er meerdere doorslaggevende redenen zijn geweest voor zijn vertrek bij Alpine. “Het stond mij vrij om mijn eigen lot te bepalen en ik had het gevoel dat McLaren een geweldige kans was”, legt de Formule 2-kampioen uit. “Zij waren zeer rechttoe rechtaan en enthousiast om mij te hebben. Om heel eerlijk te zijn was er een gebrek aan duidelijkheid over mijn toekomst bij Alpine.”

Piastri hekelt handelen Alpine

Piastri zou volgens geruchten eerder dit jaar namelijk in eerste instantie geplaatst worden bij Williams, waar hij dan zou blijven zitten totdat Fernando Alonso bij Alpine zou vertrekken. Bovendien gaf Alpine openlijk toe dat het door wilde gaan met Alonso. “Ik respecteer dat”, aldus Piastri, die weet dat hij in dat geval opnieuw aan de zijlijn zou staan bij Alpine.

“Maar na een jaar langs de zijlijn had ik alle hoop gevestigd op dat Alpine-zitje en het gebrek aan duidelijk, net als bij Fernando, en een beetje een vreemd gevoel bij de onderhandelingen, maakten het dat het niet als de juiste beslissing voelde [om te blijven]. Met het gebrek aan duidelijkheid over mijn toekomst en een vertrouwensbreuk, voelde het aanbod van McLaren zeer aantrekkelijk en de positieve gesprekken met het team waren de redenen waarom ik voelde dat ik beter af zou zijn bij McLaren.”

Over de timing van de aankondiging van Alpine, dat Piastri de vervanger van Alonso zou worden, is hij al helemaal niet te spreken. “Mijn beslissing was ruim op voorhand genomen”, doelt hij op die aankondiging van Alonso. “Wat de aankondiging van Alpine waarschijnlijk nog verwarrender en verontrustender maakte, want we hadden het team verteld dat ik niet verder zou gaan. Het was behoorlijk verontrustend omdat de aankondiging vals was en het me ook de kans ontnam om fatsoenlijk afscheid te nemen van iedereen bij Enstone.”

Niet alleen dat leidde tot de nodige ongemakkelijke situatie, laat Piastri optekenen. Szafnauer kwam namelijk binnen tijdens een simulatorsessie om hem te feliciteren met zijn Alpine-zitje nadat hij was aangekondigd, waarna Piastri volgens Szafnauer glimlachte. “Dat was een bizar en ronduit verontrustend moment”, zegt Piastri.

“Het gebeurde in het openbaar in het bijzijn van enkele teamleden die niet op de hoogte waren van de situatie en ik wilde geen scène schoppen in hun bijzijn. Eenmaal onder vier ogen vertelde ik Otmar wat ons standpunt was en wat hem daarvoor al meerdere malen was verteld. Het was erg verrassend voor mij om die mededeling te doen.”

Geen spijt

Spijt van zijn tijd bij Alpine heeft Piastri niet. “Ik heb erg genoten van die periode”, zegt hij. “Ik kwam bij de Academy nadat ik in 2019 het Formule Renault-kampioenschap won en ik genoot van twee ongelofelijk succesvolle jaren als onderdeel van de Academy met twee kampioenschappen. Ik heb niets anders dan respect voor het team uit Enstone.”

“We hadden dit jaar een goed testprogramma met Alpine, omdat ik dit jaar geen zitje had”, vervolgt Piastri. “Ik ben Alpine erg dankbaar voor de tests die we dit jaar hebben gedaan, maar McLaren is een ander team, een andere auto en de 2022 auto’s in het algemeen zijn heel andere beesten, dus we zullen zien hoeveel we daarvan meekrijgen. Ik zal met mooie herinneringen terugkijken op mijn tijd bij Enstone, maar ik richt me nu op mijn toekomst en het begin van mijn Formule 1-carrière.”