Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bevestigd dat Red Bull in gesprek is met Alpine over een mogelijk vertrek van Pierre Gasly. Alpine voldoet echter nog niet aan de gestelde voorwaarden, laat Marko weten.

Alpine ziet Fernando Alonso vertrekken naar Aston Martin terwijl het de zaak tegen McLaren over Oscar Piastri heeft verloren, waardoor het naar andere opties is gaan kijken. Hoog op dat lijstje staat Gasly, die dan de Franse line-up voor Alpine compleet zou maken als teamgenoot van Esteban Ocon.

Probleem is wel dat Gasly dit jaar heeft verlengd bij AlphaTauri, waardoor hij ook volgend jaar voor dat team zou rijden. Toch is er een mogelijkheid dat Gasly naar Alpine verkast, laat Red Bull-adviseur Helmut Marko weten. De Oostenrijker bevestigt namelijk dat er gesprekken plaatsvinden met Alpine over een mogelijke overstap van Gasly, die al jaren deel uitmaakt van de Red Bull-familie.

Lees ook: McLaren in gelijk gesteld in kwestie Piastri: Alpine kan zoeken naar alternatief

“We hebben een geldig contract voor 2023, maar er vinden gesprekken plaats”, zegt Marko tegen de Duitse tak van Sky Sports. “Als aan onze voorwaarden wordt voldaan, dan zullen we Gasly niet in de weg staan. Het zou een droom zijn die uitkomt voor hem om voor een Frans fabrieksteam te rijden. Maar nog niet aan alle voorwaarden is voldaan”, maakt Marko duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat Gasly vertrekt.

Alle ogen op Herta

Mocht Gasly dan wel vertrekken, zou AlphaTauri een zitje in de aanbieding hebben voor 2023. Red Bull heeft een opleidingsteam met genoeg jonge coureurs, toch zou IndyCar-coureur Colton Herta naar verluidt dan op poleposition staan om dat zitje op te eisen. Marko maakt er geen geheim van dat Herta’s naam rondgaat binnen Red Bull.

Lees ook: Waarom Ocon graag Schumacher aan zijn zijde ziet rijden in 2023

“We hebben daar al over nagedacht, maar dat willen we nog niet aankondigen”, zegt Marko. “We hebben een paar coureurs in het opleidingsteam met een superlicentie.” Het AlphaTauri-zitje zou dan echter waarschijnlijk alsnog naar Herta gaan, want: “We zullen voor de reserverol naar ons opleidingsteam kijken.”