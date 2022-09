Alpine heeft zich gewonnen gegeven in de strijd om reservecoureur Oscar Piastri. Het Franse team ziet Piastri naar McLaren vertrekken en zal ’te zijner tijd’ de line-up voor 2023 bekendmaken.

Na het overleg op maandag kwam de Contract Recognition Board van de FIA tot de conclusie dat enkel het contract tussen McLaren en Piastri, vastgelegd op 4 juli, geldig is. McLaren kondigde meteen aan dat Piastri de vervanger is van Daniel Ricciardo voor 2023.

Alpine was ervan overtuigd dat Piastri een contract had getekend voor 2023, maar dat bleek dus niet het geval. Hierdoor moet de Franse renstal plots naar een alternatief zoeken. Alpine is uiteraard niet blij dat het haar junior kwijtraakt aan een directe concurrent, maar legt zich neer bij het besluit van de CRB.

“Alpine dankt de Contract Recognition Board voor het bijeenkomen op maandag en wij erkennen de beslissing die zij hebben genomen”, valt in de verklaring van Alpine te lezen. “Wij beschouwen de zaak van onze kant als gesloten en zullen te zijner tijd onze volledige rijdersline-up voor 2023 bekendmaken.” Voor nu, benadrukt Alpine, ligt alle focus op de prestaties op de baan en het veiligstellen van de vierde plaats bij de constructeurs.

De grootste kanshebber voor dat zitje naast Esteban Ocon is Pierre Gasly. De Fransman heeft dit seizoen verlengd bij AlphaTauri, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al aangegeven dat er gesprekken plaatsvinden en dat ze Gasly niet in de weg zullen staan, maar Alpine voldoet volgens hem nog niet aan de gestelde voorwaarden.