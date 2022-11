George Russell heeft de vermakelijke sprintrace op het Autódromo José Carlos Pace op zijn naam geschreven. De Brit had het lang aan de stok met Max Verstappen maar had op de zachte band een voordeel terwijl Verstappen in de slotfase terugviel door schade aan de voorvleugel.

Vrijwel het hele veld ving de sprintrace aan op de zachte band, maar Max Verstappen en Nicholas Latifi waren de enige coureurs die voor de mediums gingen. Dat dat een nadeel was bij de start, was goed te merken. De verrassende polesitter Kevin Magnussen behield de eerste plek terwijl Verstappen in zijn spiegels moest kijken naar de Mercedes van George Russell.

Dat duel gaf Magnussen iets meer ademruimte, al duurde het niet lang voordat Verstappen de Haas op snelheid kon inhalen. Voor Magnussen begon zo de terugval, met Russell en Carlos Sainz die snel afrekenden met de Deen. In het middenveld bakkeleiden de beide Alpine-coureurs, met contact tussen de twee op start/finish als breekpunt voor Fernando Alonso, die de schuld bij teamgenoot Esteban Ocon legde. Ook de Aston Martin-coureurs maakten het elkaar niet makkelijk en kwamen bijna in aanraking met elkaar, met een straf voor Lance Stroll tot gevolg.

Foto: Red Bull Content Pool

Verstappen had het vooraan niet makkelijk met Russell – mét de DRS – in zijn spiegels. De Brit ging vol in de aanval en maakte het Verstappen lastig. De tweevoudig wereldkampioen hield lang stand, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven en zag Russell langzaamaan aan de horizon verdwijnen en de sprintrace winnen.

Carlos Sainz kwam vervolgens met een kleine touché ook voorbij aan Verstappen waarna ook Lewis Hamilton hem makkelijk kon inhalen. Achter de derde plek van Hamilton staat nog wel een asterisk: de Brit ligt onder het vergrootglas van de stewards vanwege een vermeende overtreding bij de startprocedure.

Zodoende mag Russell de hoofdrace van de eerste startplek aanvangen, met Hamilton voorlopig naast zich. Dit door een gridstraf voor Sainz, die vijf plekken moet inleveren. Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Lando Norris, Sainz, Magnussen, Sebastian Vettel en Pierre Gasly completeren dan de top-tien. De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 19:00 uur Nederlandse tijd.