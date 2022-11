Geen fulltime zitje in de Formule 1, maar een reserverol bij Red Bull voor 2023: het is voor Daniel Ricciardo de volgende stap in zijn carrière en, naar eigen zeggen, de beste optie. Hij geeft toe dat hij even een stap terug wilde doen en bekijkt dat ook van de positieve kant.

Ricciardo moest vanwege tegenvallende prestaties bij McLaren eerder dan verwacht – zijn contract liep tot eind 2023 – plaats maken voor Oscar Piastri. Hij kwam vervolgens als grote verliezer uit de stoelendans, met enkel Haas en Williams als zijn laatste opties. Ricciardo had in geen van beide opties interesse en richtte zijn pijlen al snel op 2024.

Ondertussen is wel al meer duidelijk over Ricciardo’s plannen voor 2023. Hij gaat bij Red Bull de rol van derde coureur vervullen en zal aan de slag gaan als test- en reservecoureurs, maar de geliefde coureur zal ook worden ingezet bij demo’s en voor marktdoeleinden. Zo keert hij na zijn tussenjaren bij Renault en McLaren terug bij het team waar hij veel successen heeft behaald.

Het is een opvallende stap voor de 33-jarige Ricciardo, maar het voelde voor hem als de beste optie voor 2023. Hij legt uit dat hij ‘wat vrije tijd wilde hebben’ in 2023 en ook even een pauze wilde van de competitie. “Het is de afgelopen jaren behoorlijk vermoeiend geweest met alle problemen. Het was voor mij dus vrij duidelijk na de zomerstop dat ik dat wilde en dat dat het beste voor mij zal zijn”, geeft de Australiër aan.

Terugkeer in 2024

Toen was het voor Ricciardo nog de vraag wat dan de beste optie was. “Hoe meer ik erover nadacht, hoe duidelijker het werd dat ik er een voorkeur voor had om aan de slag te gaan voor een topteam. Maar,” benadrukt Ricciardo, “er is nog niets getekend. Dat is waarom ik het zelf nog niet bevestigd is, het staat namelijk nog niet vast. Maar ik kan wel zeggen dat dit de meest waarschijnlijke optie is.”

Ricciardo heeft kenbaar gemaakt dat hij zich richt op een terugkeer in 2024, maar hij houdt er ook rekening mee dat dat niet gebeurt. Hij sluit bovendien niet uit dat hij volgend jaar anders denkt over een terugkeer. “Dat is in zeker zin ook het mooie hiervan”, stelt de Honey Badger. “Het zal ofwel het vuur aanwakkeren en me gemotiveerder dan ooit maken, ofwel ik vind iets dat perfect bij me past en in dat geval moet ik echt gelukkig zijn.”

Ricciardo benadrukt dat hij nog steeds van het leven geniet, ook al is zijn Formule 1-carrière er een van ups en downs. “Hoezeer je ook door die hoogte- en dieptepunten van het racen gaat, ik ben erg blij met mijn leven en voel me bevoorrecht om een goed leven te leiden. Als ik volgend jaar dus niet geïnteresseerd ben in een comeback, dan moet ik wel echt coole dingen doen”, besluit hij.

