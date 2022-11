IndyCar-coureur Patricio O’Ward stelt dat Daniel Ricciardo goed bij de IndyCar zou passen, ook al heeft de Australiër zelf toegegeven bang te zijn voor de ovals.

Ricciardo weet dat hij in 2023 niet op de Formule 1-grid staat, al heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko verklapt dat hij volgend jaar als reservecoureur aan de slag gaat bij Red Bull. Dat is nog niet officieel bevestigd door het team, maar het is voor Ricciardo een van de realistische opties voor 2023.

Een overstap naar de IndyCar ligt niet voor de hand voor Ricciardo. Hij gaf namelijk toe dat hij bang is voor de ovals, waar er vijf van op de kalender staan voor 2023. Toch denkt IndyCar-coureur Patricio O’Ward dat Ricciardo perfect in de Amerikaanse raceklasse past.

Lees ook: Marko bevestigt: Ricciardo keert in 2023 terug bij Red Bull als reservecoureur

“Ik zag dat hij geen ovals wilde doen, dat respecteer ik”, zegt O’Ward. “Maar ik denk dat Daniel het geweldig zou vinden. Hij zou hier echt goed bij passen. Wil hij het doen of niet? Dat weet ik niet. De auto is heel anders”, legt O’Ward uit. “Ook hoe de Formule 1 werkt ten opzichte van IndyCar is heel anders, maar ik denk dat hij het leuk zou vinden. Hij houdt van Amerika, hij zou hier zo bij passen.”

O’Ward stelt dat Ricciardo’s angst voor ovals en met name de super speedways gegrond is omdat deze ‘gevaarlijker’ zijn, maar er wordt volgens hem ook te vaak negatief gepraat over dit soort circuits. “Dat zou niet het geval moeten zijn. Het valt misschien moeilijk uit te leggen op tv, maar het is erg cool, een heel ander soort racen.”

Lees ook: Haas wilde niet aan Ricciardo beginnen: ‘Was een risico geweest’

“Als je deze steeds meer doet en je je er meer op je gemak begint te voelen, besef je pas hoe speciaal deze zijn en waar het om draait”, vervolgt O’Ward. “Je moet er gewoon voor open staan en het proberen. Het is een heel gave ervaring.”