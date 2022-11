Daniel Ricciardo keert in 2023 terug bij Red Bull, zo heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko bekendgemaakt. De Australiër zal volgend jaar de reservecoureur zijn van het team van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Ricciardo kwam vorig jaar bij McLaren terecht en hoopte daar op grote successen, maar op de verrassende zege in Monza van vorig jaar na bleven die uit. McLaren verscheurde het contract met Ricciardo, dat nog tot en met 2023 liep, en haalde Alpine-reserve Oscar Piastri als vervanger.

Ricciardo zag zijn kansen op een plek op de Formule 1-grid van 2023 slinken en uiteindelijk waren er geen stoelen meer voor hem over. De goedlachse Australiër gaf toe dat het de realiteit is dat hij volgend jaar niet op de grid staat en richtte zich vooral op een terugkeer in 2024, waarin hij voor een team wil rijden dat voor de zeges kan gaan.

Lees ook: Haas wilde niet aan Ricciardo beginnen: ‘Was een risico geweest’

Voor 2023 was er nog geen duidelijkheid over de plannen van Ricciardo, maar die zijn nu wel bekend. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports namelijk onthuld dat Ricciardo volgend jaar terugkeert bij Red Bull als reservecoureur.

Ricciardo wordt zo verenigd met oud-teamgenoot Max Verstappen. De twee reden van 2016 tot en met 2018 samen voor Red Bull. Ricciardo reed in 2012 zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 bij Toro Rosso, het huidige AlphaTauri. In 2014 maakte hij de overstap naar Red Bull, waar hij vijf jaar voor reed. Hij kwam bij dat team tot zeven zeges, 29 podiumplaatsen en drie polepositions.

Lees ook: Ricciardo benadert GP Abu Dhabi ‘niet als laatste Formule 1-race’

Bij Red Bull is Ricciardo dan niet de enige reservecoureur. Red Bull-junior Liam Lawson gaat ook aan de slag als reservecoureur, maar gaat tegelijkertijd ook in het Japanse Super Formula racen. Zo zouden Lawson en Ricciardo elkaar in de Formule 1-weekenden kunnen afwisselen als reserve.