Na de 58 ronden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zwaait Daniel Ricciardo voorlopig af, al benadert hij het niet als zijn ‘laatste race ooit’. Hij wil vooral proberen te genieten van wat mogelijk wel zijn laatste Formule 1-race is. Over zijn toekomst kan hij nog weinig kwijt.

Ricciardo moet bij McLaren plaatsmaken voor Oscar Piastri en kwam als grote verliezer uit de stoelendans van 2022. De Australiër zag zijn kansen op een Formule 1-zitje slinken en weet dat er niet meer in zit dan een reserverol voor 2023. Hij hoopt vervolgens in 2024 terug te keren bij een team waar hij voor podiums kan strijden, maar voor nu nadert hij zijn voorlopig laatste Formule 1-race.

“Ik voel me goed”, zegt Ricciardo. “Mentaal benader ik het niet alsof dit mijn laatste race ooit wordt, al zou dat wel het geval kunnen zijn. Ik weet dat er geen garanties zijn voor de toekomst dus ik ga ervan proberen te genieten.”

“Ik ga proberen niet al te emotioneel te zijn en wil niet te veel stilstaan bij het feit dat dit de laatste kan zijn”, vervolgt Ricciardo. “Ik wil ervan genieten.” Dat wordt een stuk lastiger nu hij een gridstraf van drie plaatsen heeft gekregen voor het incident met Kevin Magnussen in Brazilië.

Dat spoort Ricciardo echter juist aan om nog beter te presteren op zondag. “Normaliter presteer ik beter als ik een gridstraf heb!”, lacht Ricciardo. “Ik heb ze zelfs om een gridstraf van vijf plaatsen gevraagd, maar drie is ook goed”, grapt hij.

Na de 58 ronden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zegt Ricciardo vaarwel tegen het fulltime zitje bij McLaren. Er is ondertussen nog niks bekend over zijn toekomst, maar: “Er is vooruitgang”, verzekert hij. “We zullen het dus wel zien. Hopelijk kunnen jullie deze mooie jongen volgend jaar in zekere mate nog zien”, besluit Ricciardo op luchtige toon.