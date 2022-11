Het was volgens oud-Formule 1-coureur Jenson Button beter geweest als Daniel Ricciardo een plek op de grid voor 2023 had gevonden, dan zich te richten op een reserverol. Al had hij voor een minder goed team gereden, had hij daar volgens Button meer kansen gekregen op een terugkeer bij een competitief team.

De Formule 1-grid van 2023 staat al zo goed als vast. Enkel Haas zit nog met het vraagstuk wie de teamgenoot van Kevin Magnussen wordt. Enkel Mick Schumacher en Nico Hülkenberg worden voor dat zitje genoemd terwijl Daniel Ricciardo openlijk heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in dat zitje.

In plaats daarvan heeft hij zijn ogen gericht op een reserverol bij een topteam voor 2023, zodat hij in 2024 weer fulltime op de grid kan terugkeren. Jenson Button twijfelt aan het plan van de Australiër.

Lees ook: Ricciardo niet geïnteresseerd in Haas-zitje voor 2023

“Hij wilde waarschijnlijk niet te ver wegzakken op de grid en werken met een team dat meer in de achterhoede staat”, zegt Button in Any Given Monday van Sky Sports. “Dat is lastig voor een coureur die van een team dat bijna voor zeges kon gaan. Dat is moeilijk. Maar ik denk nog steeds dat dat een betere move was geweest.”

“Je gaat dan naar een nieuw team, werkt hard, toont de mensen daar waartoe je in staat bent in een auto die misschien beter bij je past; dan vergeten mensen wat er een jaar daarvoor gebeurde”, doelt Button op het teleurstellende seizoen van Ricciardo. Dat is volgens de wereldkampioen van 2009 ook het probleem: “Mensen vergeten hoe goed Ricciardo is omdat hij twee lastige jaren heeft gehad.”

Lees ook: Häkkinen waarschuwt Ricciardo voor gevolgen van sabbatical

Button is er wel van overtuigd dat Ricciardo het talent heeft. “In een auto die bij hem past zou hij zijn vaardigheden kunnen tonen en had hij de kans gekregen om weer voor een topteam te rijden. Maar een jaar langs de zijlijn? Dan zullen mensen alleen herinneren wat er vorig jaar gebeurd is.” De Brit vindt het dan ook ‘lastig voor te stellen’ dat Ricciardo in 2024 ’terug kan keren naar een competitief team’.

Foto: Motorsport Images