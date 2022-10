Het is zijn laatste optie om in 2023 op de Formule 1-grid te staan, toch heeft Daniel Ricciardo geen interesse om voor Haas te rijden. De Australiër benadrukt nog steeds op zoek te zijn naar de beste opties voor 2024.

Ricciardo moest vanwege tegenvallende prestaties zijn zitje bij McLaren eerder afstaan dan gepland. Hij moest vervolgens op zoek naar een ander zitje, maar de opties slonken snel. De deur ging dicht bij Alpine, Williams en AlphaTauri waardoor enkel Haas nog een optie is voor de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Haas-teambaas Günther Steiner heeft meermaals gezegd dat het Ricciardo graag aan boord wil hebben, maar dan moest de coureur wel zelf contact opnemen. Dat is niet gebeurd, aangezien Haas op dit moment alleen nog Mick Schumacher en Nico Hülkenberg voor het zitje naast Kevin Magnussen overweegt.

Ricciardo wil zich vooral op de lange termijn richten en zag Haas daarom niet als de beste optie. Hij heeft Haas dan ook nooit overwogen. “Om eerlijk te zijn niet, nee”, geeft Ricciardo in gesprek met Viaplay aan. “Natuurlijk was het moeilijk om te reageren op de McLaren situatie en alles wat er dit jaar gebeurd is. Maar samen met mijn team heb ik een plan opgesteld om verder te gaan.”

Dat plan moet ervoor zorgen dat Ricciardo weer terugkeert om niet alleen voor punten te strijden, maar ook voor zeges. “Nu gaat het erom mezelf klaar te stomen voor succes op lange termijn”, legt Ricciardo uit. “Het gaat erom dat ik me voorbereid om weer aan de top van de grid te staan en te vechten voor overwinningen. Ik weet dat ik dat kan”, aldus de Australiër.

Foto: Motorsport Images