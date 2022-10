Nu hij voor 2023 geen zitje heeft weten te bemachtigen werkt Daniel Ricciardo aan een plan voor de toekomst. Daar heeft hij een duidelijk doel bij: hij wil namelijk weer vooraan meerijden en races winnen.

Ricciardo is redelijk onverwachts de grootste verliezer van het silly season geworden. Hij had bij McLaren nog een contract voor volgend jaar, maar die werd vanwege tegenvallende prestaties verscheurd. Zijn naam werd vervolgens wel bij meerdere teams genoemd, maar het werd onlangs duidelijk voor Ricciardo dat hij in 2023 niet op de Formule 1-grid staat.

Ricciardo zoekt nu naar de ‘beste opties’ voor de toekomst. Hij zou in 2023 wel een reserverol willen bij een topteam in de hoop in 2024 weer fulltime aan de slag te kunnen gaan. Hoe zijn toekomst er precies uitziet weet Ricciardo nog niet, wel kan hij verklappen dat hij volgend jaar nog in de paddock te vinden is.

“Je zult me hier nog wel zien”, zegt Ricciardo. “Het zal er voor mij wat anders uitzien, maar er is nog zeker een plan in werking.”

Wat dat plan dan precies inhoudt, geeft Ricciardo niet aan. Wel verzekert hij zijn fans dat hij ‘niet wegloopt en vaarwel zegt’. “Verre van dat”, benadrukt de Australiër. “Ik stel een plan samen om te proberen vooraan terug te keren en races te winnen. Alle dingen waarvan ik weet dat ik het kan”, aldus de strijdlustige Honey Badger.

Mocht Ricciardo alsnog in 2023 op de grid willen staan, zijn enkel Haas en Williams nog een optie. In 2024 zijn er iets meer mogelijkheden voor hem, al moet hij dan hopen op net zo’n silly season als dit jaar. Anders lijken ook in 2024 Williams en Haas de enige realistische opties te worden voor de Australiër.