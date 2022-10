Nu Daniel Ricciardo zelf al heeft aangegeven dat hij in 2023 niet op de Formule 1-grid staat, heeft de Australiër het vizier gericht op 2024. Een reserverol in 2023 is nu zijn beste optie, maar welke opties zijn er voor de bij fans zeer geliefde Ricciardo in 2024?

Na twee tegenvallende seizoenen bij McLaren, waar hij niet één kon worden met de papajaoranje bolide, moet Ricciardo plaatsmaken voor Oscar Piastri. Steeds meer deuren sluiten zich voor Ricciardo, die al heeft toegegeven dat het ‘de realiteit is dat ik in 2023 niet op de grid sta’.

Ricciardo wil hoe dan ook betrokken blijven bij de Formule 1 en overweegt een reserverol bij een topteam voor 2023. Volgens geruchten zou dat wel eens bij Mercedes kunnen zijn. Maar, zo heeft de Australiër al aangegeven, het vizier staat vooral gericht op 2024.

Ricciardo verwacht dan namelijk ‘betere opties’ te hebben dan nu, aangezien enkel Haas en Williams voor 2023 nog een zitje te vergeven hebben. Zijn naam wordt bij geen van beide teams genoemd, waardoor hij moet hopen op een opening op de grid van 2024.

Mercedes-deur op een kiertje

Bij Mercedes zou dat, na zijn reserverol, eventueel kunnen gebeuren. Dat is echter met een grote kanttekening. Want hoewel Lewis Hamiltons contract eind 2023 afloopt, heeft de zevenvoudig wereldkampioen onlangs bekendgemaakt dat hij langer door wil met Mercedes. Hoe lang dat is, wist de Brit zelf nog niet te zeggen. Teambaas Toto Wolff stelde dat Hamilton hem had verteld dat hij nog wel vijf jaar door kan gaan.

Kortom, Mercedes lijkt voor Ricciardo niet de beste optie, ook omdat George Russell nog een meerjarig contract heeft bij het team. Een zitje bij de andere topteams, Red Bull en Ferrari, kan Ricciardo vergeten. Red Bull heeft Sergio Pérez vastgelegd tot en met 2024 terwijl Max Verstappen nog tot en met 2028 zijn zitje mag houden. Bij Ferrari hebben Charles Leclerc en Carlos Sainz allebei een contract tot en met 2024.

Ook in het middenveld zijn er weinig opties voor Ricciardo. Alpine heeft Pierre Gasly net voor meerdere jaren vastgelegd terwijl Esteban Ocon tot en met 2024 voor het team rijdt. Daarnaast lijkt een terugkeer naar McLaren in 2024 ver weg, aangezien het Ricciardo dus op straat zet – en landgenoot Piastri ook in dat seizoen voor McLaren zou moeten rijden en Lando Norris nog een jaar langer bij het team zit.

De Alfa’s/Alpha’s

Meer onderaan beginnen de kansen voor Ricciardo in 2024 toe te nemen. Een van de betere opties voor hem is dan Alfa Romeo. Valtteri Bottas gaat daar nog enkele jaren mee, maar Guanyu Zhou heeft zijn contract met een enkel jaar verlengd. Daar gaat dus na 2023 een deur open, al is de kans groot dat die ook weer snel gesloten wordt.

Mocht Alfa Romeo namelijk niet verdergaan met Zhou, dan zal het team hoogstwaarschijnlijk kijken naar haar protegé, Théo Pourchaire. De jonge Fransman, onderdeel van de Sauber Academy, wordt gezien als een veelbelovend talent dat Alfa Romeo maar al te graag in de Formule 1 zet. Het team wil echter niets overhaasten met Pourchaire, maar na twee seizoenen in de Formule 2, en een reserverol in 2023, zou hij in 2024 klaar kunnen zijn voor die overstap.

Na 2023 openen er ook deuren bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. Zowel Yuki Tsunoda als nieuwkomer Nyck de Vries heeft een contract voor 2023 bij het team. Het valt echter te betwijfelen of het team, bedoeld als ontwikkelingsteam voor jonge talenten – het liefst uit Red Bull’s eigen opleidingsprogramma – interesse heeft in de dan 34-jarige Australiër.

Terug naar af

Een andere, kleine mogelijkheid is er bij Aston Martin. Dat team kan voor meerdere jaren rekenen op de diensten van Fernando Alonso, maar Lance Stroll heeft enkel een contract tot en met 2023. Het is echter onwaarschijnlijk dat Stroll, zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, zomaar uit het team gezet zal worden.

Dan rest Ricciardo uiteindelijk niet veel meer opties dan hij op dit moment nog zou hebben voor 2023: Haas en Williams. Beide teams hebben nog geen tweede coureur vastgelegd voor 2023, waardoor het onbekend is of zij in 2024 een plaatsje zullen hebben voor de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Kevin Magnussen heeft bij Haas een meerjarige deal getekend, net als Alexander Albon bij Williams.

De vooruitzichten voor Ricciardo zien er zo bleekjes uit, maar als er iets is dat dit silly season heeft geleerd, is dat alles mogelijk is.