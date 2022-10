Na maanden van onzekerheid over zijn toekomst in de Formule 1 heeft Daniel Ricciardo duidelijkheid gegeven. Dat is voor de fans van de goedlachse Australiër geen goed nieuws: het is volgens hem namelijk de realiteit dat hij in 2023 niet op de Formule 1-grid staat.

Ricciardo zag zijn contract met McLaren, dat tot en met 2023 liep, vroegtijdig ten einde komen door tegenvallende prestaties. De twee partijen hadden op meer succes gehoopt, maar Ricciardo kon niet één worden met de MCL36 en moest daardoor plaats maken voor Oscar Piastri, die overkomt van Alpine.

Na die aankondiging was het zoeken geblazen naar een zitje voor 2023. Ricciardo werd in verband gebracht met een terugkeer naar Alpine, voorheen Renault, maar die deur is nu met de komst van Pierre Gasly gesloten. Ook werd zijn naam genoemd bij Haas, al zijn daar nu Mick Schumacher en Nico Hülkenberg de grootste kandidaten voor het zitje naast Kevin Magnussen.

Daardoor slonken de kansen alsmaar voor de achtvoudig racewinnaar, die onlangs nog sprak over twee realistische opties. Een daarvan was een zitje op de Formule 1-grid van 2023, de ander was een reserverol voor datzelfde jaar. Het is uiteindelijk de kant van de laatste optie gevallen, laat Ricciardo weten.

“Om eerlijk te zijn wist ik van het nieuws van Gasly, ik wist dat zij al een tijdje in gesprek waren en ik wist dat zij geïnteresseerd waren in Pierre”, wordt Ricciardo geciteerd door Motorsportweek. “Ik was daar dus op voorbereid, geen verrassingen. We proberen nu uit te vinden wat er volgt.”

Alle focus op 2024

Eén ding staat nu wel vast: “De realiteit is nu dat ik in 2023 niet op de grid sta, nu gaat het erom dat we wat opzetten voor 2024”, geeft Ricciardo aan. “Ik denk dat er dan nog betere mogelijkheden zijn, dat is nu waar we het vizier op richten.”

Een reserverol bij een topteam, waarbij vooral Mercedes genoemd wordt, blijft een realistische optie voor Ricciardo. Hij is hoe dan ook van plan om bij de Formule 1 betrokken te blijven. “Het is een beetje alsof je voor even op de pauzeknop drukt. Nu ligt alle focus op 2024”, aldus de McLaren-coureur.

Foto: Motorsport Images