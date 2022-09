Daniel Ricciardo zegt ’twee realistische opties’ te hebben voor 2023. Hij wil zich het liefst aan ‘plan A’ vasthouden, maar een reserverol bij een topteam wordt nog steeds overwogen.

De opties voor Ricciardo om op de Formule 1-grid te blijven voor 2023 slinken. Alpine, Williams en Haas hebben nog een zitje te vergeven, maar bij geen van die teams lijkt de 33-jarige Australiër op dit moment hoog op het lijstje te staan.

Ricciardo wil zich voor nu aan ‘plan A’ houden: op de Formule 1-grid van 2023 staan. Dat betekent echter meteen dat hem ’twee realistische’ opties resten. De eerste is een zitje bij een lager geklasseerd team, de ander gaat om een reserverol bij een topteam. “Die gesprekken zijn privé, maar er is nog steeds veel positiviteit en veel complimenten”, zegt Ricciardo.

Lees ook: Piastri blij verrast door telefoontje van ‘echte professional’ Ricciardo

“Veel mensen die in deze sport hebben gezeten hebben gezien hoe dit werkt”, vervolgt de Australiër. “Je hebt ook nog het gezegde dat je zo goed bent als je laatste race, maar veel mensen waarderen dat ik niet ben vergeten hoe ik dit moet doen.” Dat hij dan nog op complimenten kan rekenen, geeft Ricciardo ‘het vertrouwen om door te gaan’.

Nog over plan A: Ricciardo wil het liefst op de grid blijven staan, maar niet ten koste van alles. “Ik ga niet voor het eerste de beste zitje”, benadrukt de McLaren-coureur. “Mijn team praat met zo goed als iedereen, er vinden gesprekken plaats. We doen gewoon ons best en proberen uit te zoeken wat het beste is. We moeten verder kijken dan volgend jaar”, stelt Ricciardo. “Ik wil graag racen, maar ik wil niet alleen aan de komende twaalf of 24 maanden denken.”

Foto: Motorsport Images