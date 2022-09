Nadat bekend was dat Oscar Piastri het zitje van Daniel Ricciardo zou overnemen bij McLaren, heeft laatstgenoemde contact gezocht met zijn landgenoot. Tot verbazing van Piastri, die nu ‘nog meer respect’ heeft gekregen voor Ricciardo, die hij ‘een echte professional’ noemt.

McLaren had gehoopt op een sterke samenwerking met Ricciardo, maar de prestaties van de 33-jarige Australiër vielen – op zijn zege in Monza vorig jaar na – tegen. Teambaas Andreas Seidl gaf toe dat de samenwerking mislukt was, maar benadrukte daarbij dat het van beide partijen kwam.

Daarom besloot McLaren naar een vervanger te zoeken voor Ricciardo, die voor 2023 een contract had bij het team. McLaren kwam uiteindelijk terecht bij diens landgenoot Oscar Piastri, de reservecoureur van Alpine. Bij Alpine kon Piastri tot en met 2024 niet rekenen op een zitje, waardoor hij de overstap maakte naar McLaren.

Om de situatie uit te leggen wilde Piastri bellen met Ricciardo, maar tot zijn verbazing was het Ricciardo die hem eerst belde. “Het was echt geweldig dat Daniel contact opnam”, zegt Piastri in de In the Fast Lane-podcast. “Ik was van plan om zelf contact op te nemen, maar eerlijk gezegd wist ik eigenlijk niet of hij van me wilde horen. Ik probeerde te bedenken wat ik moest zeggen, maar hij was me voor.”

“Daniel is een echte professional”, vervolgt Piastri. “Mijn respect voor hem was al extreem groot en het is alleen maar groter geworden door de manier waarop hij heeft gereageerd. Het was persoonlijk geweldig dat hij op die manier contact opnam. De wetenschap dat hij geen wrok koestert, heeft me erg geholpen. Het was een mooi moment”, aldus de Australiër, vanaf 2023 de teamgenoot van Lando Norris.