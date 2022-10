Nu er slechts twee zitjes voor de Formule 1-grid van 2023 resteren overweegt Daniel Ricciardo volgend jaar een reserverol bij een topteam. Oud-Formule 1-coureur Jenson Button waarschuwt de McLaren-coureur wel voor de negatieve gevolgen daarvan.

Ricciardo had oorspronkelijk een contract tot en met 2023 bij McLaren, maar vanwege teleurstellende resultaten is besloten dat contract niet te honoreren. Landgenoot Oscar Piastri neemt dat zitje over, waardoor Ricciardo plots naar een zitje moest zoeken.

De stoelendans komt echter bijna ten einde nu er enkel nog bij Haas en Williams om de laatste twee zitjes wordt gestreden. Ricciardo wordt echter bij geen van die teams genoemd als topfavoriet en dus overweegt de 33-jarige Australiër een reserverol voor 2023.

Op die manier wil Ricciardo betrokken blijven bij de Formule 1, maar oud-Formule 1-coureur Jenson Button waarschuwt hem voor de gevolgen van zo’n reserverol. “Hij bevindt zich in een zeer bizarre situatie”, zegt Button bij Sky Sports. “Ik weet niet wat hij eraan heeft om als reservecoureur aan de slag te gaan. Hij is geen jonge coureur, dus hij kan de auto volgend jaar in de raceweekenden niet besturen, dat moet een jonge coureur zijn. Hij zou er dus niet echt iets aan hebben”, stelt de wereldkampioen van 2009.

De laatste geruchten suggereren dat Ricciardo voor een reserverol bij Mercedes zou gaan. Daar zou hij dan eventueel het zitje van Lewis Hamilton kunnen overnemen, al heeft hij zelf al aangegeven dat hij ook na 2023 door wil gaan. “Hij denkt waarschijnlijk dat Lewis dan misschien gaat stoppen en zo in dat zitje kan springen, maar Lewis zegt dat hij er nog vijf jaar zal zijn”, haalt Button aan. “Het wordt dus een lange wachttijd.”

Volgens Button moet Ricciardo, als hij dan toch voor een reserverol gaat, volgend jaar een reserverol nemen bij een team waar in 2024 mogelijk een zitje vrij komt. “Anders is het game-over omdat je na een jaar vergeten wordt in de Formule 1.”

