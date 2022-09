Haas F1 heeft er geen behoefte aan om Daniel Ricciardo over te halen om voor het team te rijden. Het Amerikaanse team ziet liever dat de Australiër zelf belt als hij interesse heeft.

Ricciardo had een contract voor 2023 bij McLaren, maar dat zag hij onlangs gescheurd worden. McLaren is teleurgesteld in de prestaties van de 33-jarige Australiër en heeft besloten om vanaf 2023 samen te werken met zijn landgenoot, Oscar Piastri.

Het is daardoor de vraag wat er met Ricciardo gebeurt in 2023, ook omdat er nog maar weinig zitjes beschikbaar zijn. Hij zou bij Haas aan de slag kunnen gaan, aangezien het contract van Mick Schumacher verloopt. Maar het Amerikaanse team zal hem niet zelf actief benaderen.

“Daniel moet eerst zelf beslissen wat hij doet”, zegt Haas-teambaas Günther Steiner in gesprek met RTL. “Het heeft weinig zin om hem over te halen iets te doen, hij moet het zelf beslissen. Als hij er zin in heeft, zal hij zeker bellen. Anders zal hij waarschijnlijk zeggen: ‘Ik neem een sabbatical of iets anders’.”

Zelf weet Ricciardo nog niet waar hij aan toe is voor 2023. De Australiër benadrukt open te staan voor alle opties om in de Formule 1 te blijven, zelfs als dat betekent dat hij als reservecoureur een jaar langs de zijlijn moet staan. Bovendien heeft hij al opties buiten de Formule 1 uitgesloten, waardoor het Formule 1 of niets is voor Ricciardo.

“Als ik zeg dat ik het niet weet, dan betekent dat dat ik nog geen contract heb voor volgend jaar”, zegt Ricciardo bij de Australische radioshow Fitzy and Wippa. “Kan het nog steeds gebeuren? Ja. Ik maak me er niet al te veel zorgen om. Natuurlijk wil ik racen. Ik wil op de grid staan en de strijd aangaan. Maar ik zie volgend jaar niets als een ‘alles of niets’. Ik wil me natuurlijk wel richten op 2024”, aldus de McLaren-coureur.