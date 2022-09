McLaren-teambaas Andreas Seidl is er ‘absoluut van overtuigd’ dat Daniel Ricciardo weer op zijn oude niveau zal komen. De Duitser geeft toe dat het project met de Australiër niet geslaagd is en dat beide partijen daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.

McLaren neemt al na twee seizoenen afscheid van Ricciardo, waar het de bedoeling was dat de Australiër ook in 2023 voor het Britse team zou gaan rijden. De prestaties van Ricciardo vielen echter dusdanig tegen dat het team heeft besloten om hem door landgenoot Oscar Piastri te vervangen.

Ricciardo worstelde bij McLaren om één te worden met de bolide, al tekende hij vorig jaar wel nog voor de eerste McLaren-zege in tien seizoenen. Ook het seizoen 2022 was een uitdaging voor Ricciardo, die slechts negentien punten heeft gepakt in de afgelopen zestien races. Teamgenoot Lando Norris pakte in dezelfde tijd 88 punten.

Volgens teambaas Andreas Seidl zal Ricciardo hoe dan ook weer terugkeren naar zijn oude niveau. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat dat mogelijk is, omdat ik dit in het verleden zelf heb meegemaakt”, zegt Seidl. “Ik heb het ervaren met andere coureurs en in het verleden hebben we het bij andere coureurs gezien.”

Tot die tijd heeft Ricciardo nog zes races te gaan bij McLaren en blijft het nog maar de vraag of de Australiër volgend jaar op de Formule 1-grid verschijnt. Seidl vindt dat beide partijen moeten erkennen dat het project niet is geslaagd. “Dat moeten we accepteren, ondanks alle moeite en toewijding. We hebben alles geprobeerd van onze kant, hij heeft alles geprobeerd van zijn kant. We zijn er samen niet in geslaagd. Ik neem hier ook mijn verantwoordelijkheid in”, aldus Seidl.

Ook al is het niet geslaagd, benadrukt Seidl dat hij respect heeft voor Ricciardo ‘als persoon, maar ook als coureur’. “Je moet soms accepteren dat het gewoon niet werkt. Helaas is dat bij ons gebeurd. Ik hoop dat het bij zijn volgende avontuur wel weer klikt en het goed uitpakt”, besluit de McLaren-teambaas.