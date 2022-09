Als Christian Horner de teambaas was van Alpine in plaats van Red Bull, zou hij het wel aandurven met de bij McLaren buiten de boot gevallen Daniel Ricciardo. “Er zit zeker nog een goede coureur in hem.”

Dat Horner daar zo van overtuigd is, komt natuurlijk omdat hij Ricciardo van 2014 tot en met 2018 bij Red Bull onder zijn hoede heeft gehad. De Australiër ging daarna het avontuur aan bij Renault – wat nu Alpine is – en vervolgens McLaren. Dat laatste team heeft nu echter besloten zijn doorlopende contract na dit jaar te beëindigen. Ricciardo dreigt zo in 2023 buiten te boot te vallen.

“Dat is erg jammer”, stelt Horner in de Beyond the Grid-podcast. “Daniel is namelijk een geweldige personality en een hele, hele goede coureur. Hij is de weg een beetje kwijtgeraakt, maar het zou geweldig zijn als hij in de sport blijft.” Gevraagd of Horner als teambaas van Alpine, dat nog een zitje vrij heeft, voor Ricciardo zou gaan, antwoordt hij van wel: “Ik zou hem wel nemen, ja.”

“Ze kennen hem daar, en in zijn laatste seizoen bij dat team presteerde hij goed, pakte podiums voor ze.” Dat niet alleen: Horner ziet nog zeker potentie in Ricciardo. “Hij is iemand die je weer kan opbouwen.” De laatste jaren zijn niet goed geweest voor zijn ex-pupil, erkent Horner, maar: “Kijk eens naar een aantal van de races die hij voor ons reed, de zeges, podiums en inhaalacties. Dat kan hij nog steeds.”

Reset

“Het zit zeker nog in hem”, herhaalt Horner. “Hij heeft alleen een reset nodig.” Hoewel Horner denkt dat Ricciardo’s zelfvertrouwen een knauw heeft gekregen door zijn lastige McLaren-jaren, ‘vergeet je niet zomaar hoe je op hoog niveau moet presteren’. “Ik hoop dan ook dat hij nog een kans krijgt om volgend jaar weer op de grid staan.”

