Mocht Daniel Ricciardo in 2023 niet op de Formule 1-grid staan, dan zou hij daar vrede mee hebben. De 33-jarige Australiër wil alleen op de grid staan als het ‘klopt’ en als dat op een plek is waar hij kan ‘gedijen’.

De opties voor Ricciardo beginnen steeds meer te slinken. Enkel Haas, Alpine en Williams hebben nog een zitje te vergeven, maar met zoveel coureurs die in deze stoelendans genoemd worden is het nog maar de vraag of er nog plek is voor de goedlachse coureur.

Zelf heeft Ricciardo al benadrukt dat hij alle opties openhoudt voor 2023. Hij wil uiteraard op de grid staan, maar hij zou ook openstaan voor een reserverol bij een team. Voorlopig wil hij echter nog geen opties buiten de Formule 1 accepteren. Voor de Australiër is het Formule 1 of niets, zelfs als dat dus betekent dat hij volgend jaar niet op de grid staat.

“Ik heb zeker geaccepteerd dat als ik volgend jaar niet op de grid sta, ik daar mee kan leven”, zegt Ricciardo. “Dus ik heb geaccepteerd dat ik niet alles ga doen, of dat mijn managementteam niet alles gaat doen om mij op de grid te zetten als het niet klopt of geen zin heeft.”

“Het is duidelijk dat dit jaar een uitdaging is geweest en als ik op de startgrid sta, wil ik weten of het een plek is waar ik kan genieten en het gevoel heb dat ik kan gedijen”, vervolgt Ricciardo. “Een omgeving waar ik voel dat ik kan gedijen. Ik wil niet zomaar in een auto springen.”

Als het aan Mercedes-coureur Lewis Hamilton zou liggen, dan zou Ricciardo ook volgend jaar nog op de grid staan. “Hij moet racen”, zei Hamilton stellig. “Hij is te getalenteerd om derde coureur te zijn. Als hij bij ons team zou komen, zou dat geweldig zijn”, doelde hij op de mogelijkheid van een reserverol bij Mercedes. “Maar een reserverol is niet het beste voor hem. Als ik manager was, dan zou hij racen.”