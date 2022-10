Haas F1-teambaas Günther Steiner zou Daniel Ricciardo graag verwelkomen bij zijn team, maar wil de Australiër niet hoeven overtuigen om voor zijn team te rijden. Steiner wil dat Ricciardo zelf bepaalt wat hij wil doen.

Ricciardo heeft realistisch gezien nog maar twee opties om op de Formule 1-grid te blijven in 2023: Haas en Williams. De naam van de achtvoudig Grand Prix-winnaar is echter niet gevallen bij deze teams. Bij Haas gaat het tussen Mick Schumacher en Nico Hülkenberg terwijl Williams haar junior Logan Sargeant in het vizier heeft voor het zitje naast Alexander Albon.

Haas heeft geen gesprekken gevoerd met Ricciardo, laat Haas-teambaas Günther Steiner weten. “Als hij interesse heeft, dan is hij niet verlegen om mij te bellen”, zegt Steiner tegen The Associated Press. “Ik ga hem niet opjagen.”

“Ik wil dat hij eerst beslist wat hij voor zichzelf wil doen, voordat hem iets wordt aangepraat”, vervolgt Steiner. “Ik denk dat hij een goede coureur is en ik weet niet hoe hij in de situatie is gekomen waarin hij nu zit, maar ik denk dat hij zijn zaken weer op orde moet krijgen en moet beslissen wat hij gaat doen.”

Voorlopig staat Ricciardo dus niet op het lijstje van Haas, maar Steiner zou de populaire Australiër maar al te graag verwelkomen. “Voor ons zou hij een grote hit zijn”, legt Steiner uit. “Hij was een racewinnaar en zit nu zonder baan. Hij was vorig jaar nog een racewinnaar. Ik beoordeel hem als coureur, ik heb geen idee waarom hij nu niet presteert. Dat is aan hem om uit te zoeken.”