McLaren-CEO Zak Brown baalt ervan dat hij, samen met teambaas Andreas Seidl, de ‘moeilijke beslissing’ heeft moeten nemen om het contract met Daniel Ricciardo voortijdig te beëindigen. Brown benadrukt dat hij een ‘enorme Ricciardo-fan’ is en dat ook zal blijven.

Ricciardo had nog een contract tot eind 2023 bij McLaren, maar vanwege tegenvallende resultaten heeft McLaren besloten om dat contract voortijdig te beëindigen. Alpine-reserve Oscar Piastri neemt het zitje van Ricciardo over, terwijl Ricciardo zelf nu nog maar weinig opties heeft om in de Formule 1 te blijven.

McLaren-CEO baalt ervan dat de samenwerking met Ricciardo niet de gewenste resultaten opleverde. “Uiteindelijk kregen we niet de resultaten die we nodig hadden en we zijn nu anderhalf jaar bezig”, zegt Brown in gesprek met Fox Sports. “We hebben allemaal erg ons best gedaan, we houden van Daniel, hij is geweldig om mee te werken en blijft dat ook.”

“Maar,” vervolgt Brown, “we zitten in de resultatenbusiness en de resultaten bleven uit en we vonden dat we alles hadden geprobeerd. We weten niet waarom het niet klikte, het is eigenlijk niemands schuld. We hebben ons best gedaan. Hij heeft zijn best gedaan… we konden gewoon niets meer proberen.”

Brown geeft toe dat de McLaren niet zo snel is als hij zou willen, maar benadrukt tegelijkertijd dat het kan gebeuren dat coureurs ‘een dipje hebben’ of ’toe zijn aan een nieuwe omgeving’. De teleurstelling dat Ricciardo niet kon presteren bij McLaren, is groot bij Brown. “Ik haatte het. Ik probeerde Daniel te krijgen voordat hij naar Renault ging, dus dit was jaren in de maak. Ik ben een enorme Daniel-fan. Ik ben nog steeds een grote Daniel-fan en dat zal nooit veranderen.”

“Ik vroeg hem of hij voor ons wilde rijden in de IndyCar of Formule E…”, voegt Brown toe. “Ik zou Daniel graag in de familie houden, maar hij is nog steeds erg gefocust op de Formule 1. Dat snap ik, het is de koningsklasse van de autosport. Ik zou graag weer met hem racen. Het is waarschijnlijk het moeilijkste wat ik heb meegemaakt in mijn tijd in de autosport. Het was niet prettig, niet leuk”, aldus de Amerikaan over deze ‘moeilijke beslissing’.