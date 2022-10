Indycar-coureurs Alex Palou en Pato O’Ward nemen later dit jaar ieder elk een vrije training voor hun rekening voor het team van McLaren. Dit omdat McLaren dit seizoen nog twee keer een rookie een vrije training moet laten rijden.

Palou komt volgend raceweekend, in Amerika, al aan bod. O’Ward moet nog even wachten, namelijk tot het finaleweekend van het seizoen in Abu Dhabi. Palou neemt de auto van Daniel Ricciardo over in Austin. Lando Norris moet in Abu Dhabi plaatsmaken voor O’Ward.

“Ik verheug me er enorm op”, laat Palou, de Indycar-kampioen van 2021, weten. “Ik heb al een aantal tests gedaan met de MCL35M van 2021 en kan niet wachten om de MCL36 de sporen te geven.” Dat dit in Austin kan, waar hij ook Indycar heeft gereden, maakt dit extra bijzonder.

De kans om een Formule 1-auto te testen – en mogelijk meer – speelde een grote rol in de transfersoap waarin Palou dit jaar verwikkeld raakte. Palou wilde overstappen van Ganassi naar de Indycar-stal van McLaren, maar Ganassi stak daar een stokje voor.

Palou blijft Ganassi in 2023 uiteindelijk trouw, maar krijgt dus wel de gelegenheid Formule 1-tests te doen voor McLaren. O’Ward, die wél voor McLarens Indycar-team rijdt, deed dat eerder eind 2021 al in Abu Dhabi, en krijgt op datzelfde circuit dus nogmaals de kans om in te stappen. Nu tijdens VT1 op vrijdag.

“Ik vond het vorig jaar erg leuk om met de auto van dat seizoen voor McLaren te testen, en heb me als coureur alleen maar verder ontwikkeld. Het wordt ongetwijfeld een geweldige ervaring om de MCL36 te besturen”, aldus O’Ward. Net als Palou heeft ook O’Ward dit jaar nog met een oude McLaren getest.

