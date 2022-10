Oud Formule 1-coureur Mika Häkkinen nam na 2001 een sabbatical, maar het is geen geheim hoe dat voor hem uitpakte. De Finse wereldkampioen waarschuwt daarom ook Daniel Ricciardo voor de gevolgen van zo’n sabbatical.

Häkkinen kondigde na het seizoen 2001 aan dat hij met sabbatical ging, maar zou vervolgens nooit meer in de Formule 1 terugkeren. Zo’n situatie dreigt nu ook voor Daniel Ricciardo, die eerder dan gepland plaats moest maken voor Oscar Piastri en voor 2023 geen zitje heeft gevonden. De Australiër heeft alle focus naar 2024 verlegd en hoopt dan weer vooraan te kunnen rijden.

Mocht Ricciardo inderdaad voor de sabbatical gaan, dan weet Mika Häkkinen, ook bekend met het nemen van een sabbatical, wat hem hoogstwaarschijnlijk te wachten staat. “Ik weet uit ervaring dat als je deze sport eenmaal verlaat, je normaliter niet meer terugkeert”, zegt Häkkinen in de podcast van The Race.

Wel benadrukt Häkkinen dat het in zijn geval wel anders was. “Ik was toen al tweevoudig wereldkampioen, ik had mijn doelen bereikt”, legt de Finse wereldkampioen van 1998 en 1999 uit. “Daniel zit in een andere situatie. Zijn prestaties zijn minder geworden en gaat niet meer voluit. Men weet niet meer zeker of hij nog snel genoeg is.”

Dat maakt het volgens Häkkinen nog lastiger om terug te komen van die sabbatical. “Als je niet snel genoeg bent, dan is daar altijd wel een verklaring voor. Ik heb het gevoel dat hij deze informatie niet duidelijk deelt met de media, de fans en het team. Dat is een beetje beangstigend, aangezien je wel moet weten waarom je de prestaties niet kunt maximaliseren en op hetzelfde niveau als je teamgenoot zit”, aldus Häkkinen.

Foto: Motorsport Images