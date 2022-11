Een reset, daar smacht Daniel Ricciardo naar na twee overwegend teleurstellende seizoenen met McLaren, dat hem uiteindelijk zelfs een jaar voor tijd aan de kant zet. Als het aan de 33-jarige Aussie ligt, maakt hij in 2024 echter een comeback in de koningsklasse. “Als ik halverwege de dertig ben, kan ik dit nog wel.”

Ricciardo ruilde Red Bull eind 2018 in voor Renault, en Renault vervolgens voor McLaren. Geen van beide overstappen heeft hem echt gebracht wat hij wil: succes, en een plekje aan de Formule 1-top. Natuurlijk, er was die ene magische middag in Monza met McLaren in 2021, maar sinds zijn Red Bull-exit heeft hij naast die ene overwinning nog maar twee andere podiumplekken mogen bijschrijven.

Bij McLaren ging het verder van kwaad tot erger wat zijn achterstand op teamgenoot Lando Norris en zijn worstelingen met de bolides van het team uit Woking betreft. Zozeer zelfs dat het zijn oorspronkelijk tot en met eind 2023 doorlopende deal, een jaar eerder beëindigt. Ricciardo maakt deze winter plaats voor zijn twaalf jaar jongere landgenoot Oscar Piastri. Een talent, maar nog onbewezen in de Formule 1.

“Ik denk dat ik zeer veerkrachtig ben, maar ik ben geen superman. Dus natuurlijk voel ik pijn en teleurstelling. En ja, het is zwaar geweest”, erkent Ricciardo, terugblikkend op dit alles, in interview met de New York Times. Toch ziet hij zijn afscheid niet als iets permanents, want Ricciardo wil weer op de grid staan. Het liefst in 2024 al. Al erkent hij dat hij eerst een break nodig heeft.

“Ik wil wat afstand tussen mezelf en de Formule 1. Zodat ik kan resetten, mezelf bij elkaar kan rapen.” Hoe zwaar de afgelopen seizoenen ook zijn geweest, de liefde voor de sport is er nog, net als het geloof in eigen kunnen. “Ik heb alleen een beetje tijd nodig om het vuurtje gaande te houden.” In andere woorden: “Ik moet mezelf ook dwingen het een beetje te gaan missen. Dat heb je niet als je er elk weekend bent.”

Comebacks zijn lastig

Dat terugkeren na een tijd buiten de sport vaak niet goed afloopt, weet hij: “Maar mezelf kennende, denk ik dat het voor mij wel goed kan zijn.” Op zijn 33ste heeft hij voor zijn gevoel ook nog wel wat jaren voor de boeg. “Een aantal jaar geleden had ik dit niet gezegd, maar als ik nu naar Fernando Alonso en Lewis Hamilton ijk, denk ik: oké, als ik ervoor werk, kan ik dit ook nog wel als ik halverwege de dertig ben.”

Ricciardo heeft niet uitgesloten dat hij hierbij een reserverol op zich neemt. De coureur uit Perth zou hierover gesprekken voeren met Mercedes en ex-werkgever Red Bull. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff spreekt Ricciardo ‘met een paar teams’. “Wij zouden hem er graag bij hebben. Hij is een geweldige persoonlijkheid, maar we zijn er nog niet uit wie onze derde rijder wordt”, aldus Wolff bij Sky Sports.

