Daniel Ricciardo was voor Haas F1 geen realistische optie als vervanger van Mick Schumacher. Teambaas Günther Steiner heeft meermaals gezegd dat Ricciardo moest bellen bij interesse, maar dat telefoontje kwam er niet. Het zou bovendien een ‘risico’ zijn geweest, nu hij ‘niet op zijn hoogtepunt’ zit.

Haas vaart met de terugkeer van Nico Hülkenberg voor 2023 een nieuwe koers, waarbij ervaring voorop staat. Het was een lastig besluit voor het team, dat na dit seizoen afscheid neemt van Mick Schumacher. Zij stelden vast dat Schumacher meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, maar het team heeft daar ‘geen tijd’ voor omdat het nu weer stappen vooruit wil zetten.

In de 35-jarige Hülkenberg zagen zij daarom de ideale vervanger, aangezien de teams waar hij voor heeft gereden ‘vooruitgang boekten toen hij voor die teams reed’, stelde Steiner. Maar een andere coureur met veel ervaring én fulltime race-ervaring in de afgelopen drie jaar, Daniel Ricciardo, staat nu in 2023 langs de zijlijn.

Steiner heeft dit jaar meermaals aangegeven dat Ricciardo moest bellen bij interesse in het Haas-zitje, maar dat telefoontje is er uiteindelijk niet gekomen. “Hij heeft nooit met me gesproken. Nog steeds niet”, zegt Steiner. “Vervolgens knalde hij tegen onze auto in Brazilië”, doelt hij op de crash met Kevin Magnussen. “Nu neem ik niet meer op als hij belt!”, grapt de Haas F1-teambaas.

Twijfels over Ricciardo

Haas heeft dit jaar ‘zelfs voor zijn McLaren-saga’ wel contact opgenomen met Ricciardo, maar dat was vooral om te polsen wat zijn plannen waren voor volgend jaar. “Maar dat leidde tot niets”, aldus Steiner. Waarom dat er dan niet van kwam? “Dat weet ik niet, dat moet je hem vragen!”

Zelfs als Ricciardo contact had opgenomen met Haas, was hij niet direct de voor de hand liggende optie, meent Steiner, die zijn twijfels over hem heeft. “Daniel heeft niet goed gepresteerd, anders zou hij nog steeds voor McLaren rijden”, legt hij de vinger op de wond.

“Dat kun je niet negeren”, vervolgt Steiner. “Hij zit niet op het hoogtepunt van zijn carrière. Dat begrijp ik niet, want ik vind hem een heel goede coureur. Hij won races met Red Bull en was echt heel goed. Er is iets niet gelukt dit jaar. Als je zo’n coureur neemt, neem je weer het risico of je hem weer op zijn oude niveau kunt brengen of niet”, besluit de Haas F1-teambaas.

