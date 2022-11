Nico Hülkenberg wordt door zijn veelvuldige optredens als reserve de afgelopen jaren ook wel Hulkenback genoemd, maar voor 2023 is de fulltime Return of the Hulk een feit: de 35-jarige veteraan stapt dan in bij het team van Haas. “Het voelt alsof ik nooit echt ben weggeweest.”

Dat laatste komt omdat Hülkenberg sinds het verliezen van zijn laatste fulltime zitje, eind 2019 bij Renault, niet alleen nog een vaste paddockverschijning was als reserve van eerst Racing Point en daarna Aston Martin, maar ook omdat hij sindsdien maar liefst drie keer een korte comeback maakte.

In 2020 verving Hülkenberg bij Racing Point de coronapositieve Sergio Pérez tijdens de dubbel op Silverstone. Al leidde dat uiteindelijk maar tot één start, omdat hij in de eerste van die twee races al voor de start uitviel. In race twee startte hij als derde en eindigde als zevende.

Later dat jaar verving Hülkenberg bij datzelfde team ook Lance Stroll voor de Grand Prix op de Nürburgring. Dat leverde hem een achtste plek op. In 2021 bleef hij het hele jaar in de kant. Begin dit jaar mocht hij echter twee races (Bahrein en Saoedi-Arabië) opdraven als vervanger van Sebastian Vettel.

Haas wilde ervaring

De ervaren Hülkenberg verrichte zijn taken als invaller altijd professioneel. Dat lijkt hem nu het Haas-zitje te hebben opgeleverd. Het Amerikaanse team zocht immers vooral een ervaren, stabiele kracht om de wisselvallige jongeling Mick Schumacher te vervangen.

“Met bijna tweehonderd starts achter zijn naam, is het duidelijk dat Nico veel ervaring en kennis met zich meebrengt”, zegt Haas-teambaas Günther Steiner. “Hij heeft verder de reputatie geweldig te zijn in de kwalificaties en is een solide, betrouwbare coureur in de races.”

“Koppel dit aan de ervaring die onze andere coureur Kevin Magnussen heeft, en dan hebben we volgend jaar een zeer respectabele en ervaren coureursduo op de grid staan. We denken ook dat dit duo het team volgend jaar verder vooruit op de grid kan helpen.”

‘Nooit echt weggeweest’

Hülkenberg is er op zijn beurt uiteraard ‘erg blij mee’ dat hij weer een fulltime zitje heeft. “Ik heb het gevoel dat ik ook nooit echt uit de Formule 1 ben weggeweest. Ik verheug me er dan ook op dat ik nu weer de kans krijg te doen waar ik het meest van houd.”

Hülkenberg is Haas-teameigenaar Gene Haas en Steiner verder dankbaar voor het vertrouwen. Het is overigens zijn tweede fulltime comeback, want nadat hij in 2010 zijn debuutseizoen bij Williams afwerkte, stond hij in 2011 aan de zijlijn bij Force India, waar hij in 2012 vervolgens instapte.

Hülkenberg reed tot en met 2016 voor dat team en daarna drie jaar voor Renault. In zijn 181 Grands Prix tot nu toe kwam The Hulk tot 521 punten. Hij is ondanks al zijn ervaring echter ook de houder van het wrange record om de coureur met de meeste starts zonder een podiumplek te zijn.