De F1 Commission is in Abu Dhabi voor de laatste keer in 2022 bijeengekomen. Daar is onder andere besloten dat de Formule 1 zal zoeken naar oplossingen om spray in regenraces te verminderen, de DRS-regels versoepelt voor sprintraces en het voornemen besproken om strengere gridstraffen te introduceren om strategische motorwissels te voorkomen.

Een van de eerste punten op de agenda van de F1 Commission was het zoeken naar oplossingen om het racen in de regen beter te maken. De FIA is daarom met een onderzoek begonnen om de spray van de nieuwe generatie bolides te verminderen. Het bestuursorgaan wil daarvoor kijken naar een ‘standaard bodywork kit’, waarbij er ‘minimale bodywork’ boven de banden zal worden gebruikt. Dit moet de pitstops ‘niet onnodig’ belemmeren.

Bovendien kijkt de FIA of het toevoegen van lichten het zicht verbetert en zullen deze onderdelen alleen vóór de start van de race of tijdens een rode vlag vanwege weersomstandigheden mogen worden uitgerust. De FIA is van plan om de voorstellen te verfijnen en verwacht in 2023 meer updates te kunnen geven.

Girdstraffen

Bij de F1 Commission is ook gesproken over het aanpassen van de gridstraffen voor het wisselen van motoronderdelen. Teams hebben per seizoen een maximum aantal onderdelen dat gebruikt kan worden. Zodra een team een onderdeel van buiten de pool moet pakken, levert dat een gridstraf op. De eerste gridstraffen zijn het zwaarst (tien plaatsen per onderdeel), daarna worden deze wat milder (vijf plaatsen per onderdeel).

Dat biedt teams de mogelijkheid om soms een strategische motorwissel uit te voeren, waarbij de complete motor vervangen wordt maar de gridstraf voor de coureur in kwestie meevalt. Het huidige systeem ‘schrikt teams niet sterk genoeg af’ om zo’n strategische motorwissel uit te voeren, stelt de F1 Commission. De FIA wil deze regels nu onder de loep nemen omdat deze tegen het idee van de huidige regels ingaan, namelijk het zuinig omgaan met motoronderdelen.

DRS-regels

Daarnaast heeft de F1 Commission zich gebogen over de DRS-regels. Nu is het nog gebruikelijk dat de coureurs vanaf de derde ronde van een Grand Prix of sprintrace de klep van de achtervleugel kunnen openen voor meer topsnelheid, maar als het aan de F1 Commission ligt wordt er volgend jaar in de sprintraces getest met DRS vanaf ronde twee. Dit zal in alle zes de sprintraces van 2023 getest worden, waarna er een besluit zal worden genomen voor 2024.

Voor die raceweekenden met een sprintrace heeft de F1 Commission ook gekeken naar manieren om de parc-fermé-procedures te vereenvoudigen. Tevens moet er een vereenvoudigd systeem komen voor schade in deze sprintraces. De teams mogen nu nog rekenen op een vergoeding van 150.000 dollar, maar vanaf 2023 krijgen de teams een vergoeding van 300.000 dollar, binnen het budgetplafond, voor deze races. Vergoedingen voor kleine en materiële schade worden geschrapt.

Bandenwarmers

De Formule 1 is al een tijdje voornemens om vanaf 2024 afscheid te nemen van de bandenwarmers. Volgend jaar zouden deze nog wel gebruikt mogen worden, maar dan met lagere temperaturen. Daar werd in Mexico en de Verenigde Staten al mee getest, met zorgen bij de coureurs als gevolg.

Zij vrezen voor veel meer crashes als zij de baan op worden gestuurd met koude banden. De FIA is nog steeds van plan om in 2024 afscheid te nemen van de bandenwarmers, maar vanwege de feedback van de coureurs is een definitief besluit uitgesteld tot juli 2023.

Al deze voorstellen van de F1 Commission moeten nog goedgekeurd worden door de World Motor Sport Council.