Sleutelfiguren binnen de FIA zouden woensdag zijn uitgesloten van een vergadering van de World Motor Sport Council na een geschil met voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Meerdere kopstukken kregen geen toegang omdat ze weigerden een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Dit document zou hen verbieden buiten de officiële vergaderingen FIA-gerelateerde zaken te bespreken.

Volgens BBC Sport behoorden onder meer Robert Reid, de plaatsvervangend FIA-voorzitter voor sport, en David Richards, de Britse vertegenwoordiger, tot degenen die werden geweerd. Ben Sulayem zou het document hebben ingevoerd om te voorkomen dat gevoelige informatie uitlekt naar de media. De situatie roept vragen op over de rechtmatigheid van FIA-besluiten, waaronder de regelgeving voor het komende Formule 1-seizoen. Volgens de FIA-statuten mogen leden van de World Motor Sport Council feitelijk elke vergadering bijwonen en hebben ze stemrecht. Toch zou het orgaan woensdag zonder hen besloten hebben om een tweede verplichte pitstop in te voeren voor de GP van Monaco.

“Zoals gebruikelijk in alle organisaties implementeert de FIA procedures, waaronder geheimhoudingsverklaringen,” liet een woordvoerder weten. “Dit waarborgt vertrouwelijke relaties tussen partijen en beschermt persoonlijke informatie en regelgevende belangen. Ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie ondermijnt ons vermogen om onze taak volledig te vervullen. Een grote meerderheid van onze leden steunt deze stappen om vertrouwelijkheid te waarborgen.”

Controverses stapelen zich op

Mohammed Ben Sulayem kwam sinds zijn aantreden in december 2021 al een aantal keer in opspraak. Zijn aanpak binnen de Formule 1, wijzigingen in de statuten die de verantwoordingsplicht verminderen, het ontslaan van FIA-kopstukken en nieuwe regels rond het openbare gedrag van coureurs hebben zijn imago geschaad. Zowel Reid als Richards zouden al langer uit de gratie zijn bij de Emirati.

Ben Sulayem hoopt zich eind dit jaar opnieuw kandidaat te stellen voor het FIA-voorzitterschap. Experts speculeren dat de invoering van de geheimhoudingsovereenkomst bedoeld is om negatieve berichtgeving te voorkomen. Daarbij wordt er gespeculeerd dat hij het moeilijker zou willen maken voor iemand om het tegen hem op te nemen in de voorzittersverkiezing.

